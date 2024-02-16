Макрон відповів, коли приїде в Україну [ Редагувати ]
У пʼятницю, 16 грудня, у Єлисейському палаці проходить зустріч президента України Володимира Зеленського з його французьким колегою Еммануелем Макроном. Вже відомо, що вони підписали угоду про гарантії безпеки.
На місці подій працює кореспондентка "Подробиць" Ніна Коломієць. Вона повідомила, що запитала у французького президента, коли він має приїхати до Києва.
Він відповів, що "збирається найближчими тижнями навідатися до президента Зеленського", тож до середини березня повинен зробити візит до України.
Нагадаємо, 16 лютого Зеленський вже зустрівся з німецьким колегою Франком-Вальтером Штайнмаєром, де розглядалися різні аспекти співпраці між країнами. Однією з головних тем обговорень були оборонні потреби України в умовах сучасних викликів та загроз.
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