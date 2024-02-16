ЗСУ відходять зі зруйнованих позицій в Авдіївці, кілька бійців потрапили в полон [ Редагувати ]
Українські військові, які були змушені залишити зруйновані позиції в Авдіївці, виходять з цієї ситуації маневром і закріплюються на нових рубежах оборони. Проте частина воїнів потрапила в полон до російських військових.
Про це повідомив командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram.
Він зазначив, що ворог кидає на штурм усі свої резерви, перекидаючи їх з інших напрямків, і намагається прорвати оборону України. Сили оборони України продовжують стримувати російських окупантів, які мають перевагу у кількісному складі, а також у артилерії та авіації.
Від початку доби в районі Авдіївки українські військові відбили понад 30 атак росіян, які здійснили 20 авіаударів і понад півтори сотні артилерійських обстрілів.
Окрім Авдіївки, артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали майже 20 навколишніх населених пунктів, серед яких Новобахмутівка, Бердичі, Ласточкине, Невельське.
Наголошую, пріоритет - збереження життя наших бійців. Тому в разі потреби вони відходять на нові позиції. На превеликий жаль, під час одного з таких виходів кілька наших бійців потрапили в полон, - написав командувач.
У мережі зʼявилися відео з палаючими українськими танками після бою в Авдіївці.
Нагадаємо, у 3-й ОШБр показали відео з підвалів Коксохімічного заводу у Авдіївці. Всередині заводу військові укриваються від постійних обстрілів противника, а медики стабілізують поранених. Навіть тоді, коли від чергових КАБів сиплеться стеля.
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