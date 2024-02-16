Кирило Буданов, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони, заявив, що знає про те, хто стоїть за отруєнням його дружини Маріанни.

Про це він розповів у інтерв'ю виданню Liberation.

Моїй дружині вже краще. Оскільки я не вживав отрути, мені важко сказати, чи був це замах на моє життя. Але я вже пережив багато замахів та, напевно, переживу ще багато. Я думаю, що найближчим часом ви побачите відповідні дії на російській території, і всі це зрозуміють, — сказав Буданов.

На питання, чи він знає, хто відповідальний за цей інцидент, Буданов відповів: "Звичайно, знаю!"

Як повідомлялося раніше, дружину Буданова Маріанну отруїли важкими металами. Вона перебувала в лікарні. Наразі вона перебуває у задовільному стані.