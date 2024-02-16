У пʼятницю, 16 лютого, президент України Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки між двома країнами.

Ця угода підтверджує солідарність України та Франції у боротьбі з агресією російської федерації проти України та спрямована на поглиблення співпраці та партнерства між країнами.

Про це повідомляється на сайті президента України.

Основними елементами довгострокових безпекових зобов'язань Франції стосовно України в рамках угоди є:

Надання всебічної підтримки для захисту та відновлення територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах, а також сприяння економічному відновленню та відбудові.

Запобігання, активне стримування та прийняття заходів щодо будь-якої нової агресії з боку російської федерації.

Підтримка інтеграції України до європейських та євроатлантичних інституцій, зокрема підтримка вступу України до ЄС та надання оперативної сумісності з НАТО.

Співпраця у сфері безпеки

Франція готова надати військову та цивільну допомогу, щоб Україна могла захистити свій суверенітет, незалежність і територіальну цілісність від агресії російської федерації. Окрім цього, угода передбачає співпрацю в таких напрямках:

стратегічна комунікація та протидія іноземному втручанню та маніпулюванню інформацією;

кібербезпека;

захист критичної інфраструктури;

розвідка та контррозвідка;

боротьба з небезпечною організованою злочинністю.

Співпраця у випадку майбутнього збройного нападу

У разі можливого майбутнього збройного нападу з боку росії, учасники угоди здійснять консультації протягом 24 годин для визначення заходів, необхідних для протидії або стримування агресії.

Франція, відповідно до своїх зобов'язань, надасть швидку та тривалу допомогу у сфері безпеки та сучасну військову техніку в усіх сферах, враховуючи потреби України, а також надасть економічну допомогу.

Крім того, Франція буде накладати на росію витрати, включаючи економічні, та консультуватиметься з Україною щодо необхідності здійснення її права на самооборону.

Співробітництво у військовій та оборонній промисловості

Учасники угоди, разом з іншими партнерами України, планують забезпечити українським Силам безпеки та оборони повну можливість відновити територіальну цілісність України в рамках її міжнародно визнаних кордонів з 1991 року. Також планується збільшення стійкості України, щоб вона могла відстояти себе від майбутніх нападів.

Франція планує надати додаткову допомогу до 3 мільярдів євро у 2024 році та продовжуватиме підтримувати Україну протягом десяти років. Крім того, країни спільно працюватимуть над посиленням захисту переданих технологій та прав інтелектуальної власності, а також над зміцненням ланцюга постачань критично важливих матеріалів для виробництва боєприпасів та іншої пріоритетної зброї.

Співробітництво у цивільній сфері

Угода про гарантії безпеки передбачає, що Франція буде продовжувати надавати тривалу підтримку Україні у таких сферах, як транспорт, енергетика, сільське господарство, водопостачання, гуманітарне розмінування, критична інфраструктура, цифрові технології, житлове господарство та охорона здоров’я.

Також Франція продовжить надавати гуманітарну допомогу для задоволення нагальних потреб українського населення в умовах збройної агресії з боку російської федерації. Співробітництво в цивільній сфері передбачає підтримку програми реформ в Україні, відновлення та відбудову країни, компенсацію завданих російською агресією збитків та введення санкцій проти агресора.

Ця угода є чинною протягом десяти років з дати її підписання, але у випадку, якщо Україна стане членом НАТО до закінчення строку її дії, учасники приймуть рішення щодо подальшого статусу угоди.