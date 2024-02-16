"Приват24" вночі припинить роботу [ Редагувати ]
Вночі проти суботи, 17 лютого, державний "ПриватБанк" проведе заплановані технічні роботи у системі "Приват24". Протягом цього часу сервіси будуть призупинені до 5:00 ранку.
Про це повідомила прес-служба банку. Зазначено, що ці планові роботи є необхідними для підвищення можливостей та безпеки операцій з картками.
Тож у ніч на 17 лютого з 00:05 і до 04:05 години ранку, тимчасово будуть призупинені операції з картками, - сказано у повідомленні.
Також буде тимчасово недоступна робота банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку.
Зазвичай регламентні роботи відбуваються у нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операцій. Але якщо у період проведення робіт ви плануєте оплати картками, радимо зробити це заздалегідь, чи відкласти на кілька годин, - зауважили у банку.
по темі
В ніч на 11 лютого державний ПриватБанк проводить регламентні роботи у "Приват24". Сервіси будуть на паузі до 5 ранку
Володимир Зеленський визначив новий напрям у розвитку освіти, оголосивши про запуск інноваційного додатку
Металлочерепиця - це сучасний та популярний матеріал для покрівлі, який поєднує в собі високу міцність, естетичний вигляд та довговічність
OpenAI представила модель штучного інтелекту Sora для перетворення тексту на відео. Компанія, яка раніше створила ChatGPT, стверджує, що Sora "може створювати реалістичні та творчі сцени з текстових інструкцій"
Космічний телескоп Hubble американської агенції NASA виявив дуже яскраву й кольорову область активного зореутворення зірки IRAS 16562-3959