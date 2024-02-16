Вночі проти суботи, 17 лютого, державний "ПриватБанк" проведе заплановані технічні роботи у системі "Приват24". Протягом цього часу сервіси будуть призупинені до 5:00 ранку.

Про це повідомила прес-служба банку. Зазначено, що ці планові роботи є необхідними для підвищення можливостей та безпеки операцій з картками.

Тож у ніч на 17 лютого з 00:05 і до 04:05 години ранку, тимчасово будуть призупинені операції з картками, - сказано у повідомленні.

Також буде тимчасово недоступна робота банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку.