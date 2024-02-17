Через великі втрати особового складу під Авдіївкою, росіяни змушені були розгортати додаткові морги та пересувні крематорії на території окупованої Донецької області.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За його даними, наразі морги у Донецьку переповнені через велику кількість "м'ясних штурмів" росіян на Авдіївському напрямку.

Через високі втрати особового складу під Авдіївкою, росіяни розміщують тіла військових у покинутих школах, - повідомили в ЦНС.

У спробах зайняти місто окупанти зазнають непропорційних втрат відносно до тих метрів, на які їм дозволяють просуватися українські захисники.

Водночас в напрямку самої Авдіївки, зі сторони тимчасово окупованих територій, підпілля помітило пересувні крематорії, які розгортають росіяни, - додали в ЦНС.

Як повідомлялося раніше, українські військові, які були змушені залишити зруйновані позиції в Авдіївці, виходять з цієї ситуації маневром і закріплюються на нових рубежах оборони. Проте частина воїнів потрапила в полон до російських військових.