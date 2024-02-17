Росіяни зайняли Авдіївську залізничну лікарню і міський парк. Також ворог просувається на територію Авдіївського заводу металевих конструкцій, в районі Ласточкиного та Невельського.

Про це повідомляє DeepState.

Кацап продовжує великою кількістю піхоти тиснути з усіх сторін на позиції українських військових, - йдеться у повідомленні.

Як зазначалося раніше, через великі втрати особового складу під Авдіївкою, росіяни змушені були розгортати додаткові морги та пересувні крематорії на території окупованої Донецької області.

У 3-й ОШБр показали відео з підвалів Коксохімічного заводу у Авдіївці. Всередині заводу військові укриваються від постійних обстрілів противника, а медики стабілізують поранених. Навіть тоді, коли від чергових КАБів сиплеться стеля.