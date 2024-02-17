У ніч проти суботи, 17 лютого, деякі регіони росії атакували безпілотники. Про це повідомляється у Telegram-каналах губернаторів областей, де начебто працювало ППО.

Бєлгородська область

Губернатор області В'ячеслав Гладков повідомив, що нібито ППО збила 2 безпілотники

У Губкінському міському окрузі спрацювала наша система ППО - збито 2 БПЛА літакового типу в районі села Вісла Дубрава. Оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки на землі. За попередніми даними, постраждалих та руйнувань немає.

Калузька область

Губернатор області Владислав Шапша повідомив про семеро нібито збитих безпілотників.

Сьогодні вночі на території Людинівського району засобами ППО збито 4 БПЛА. Вранці на території Людинівського району було знищено ще один БПЛА. Два БПЛА було знищено на території Козельського району. За інформацією робочих на місці оперативних груп, постраждалих та руйнування інфраструктури немає.

Брянська область

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив про п'ять нібито знищених безпілотників.

П'ять безпілотних літальних апаратів літакового типу знищено над Погарським, Клінцовським та Брянським районами силами ППО Міністерства оборони рф.

Воронезька область

За словами губернатора Воронезької області Олександра Гусєва, сили ППО нібито збили два безпілотники на підльоті до міста.

Дежурними засобами ППО на підльоті до Воронежа виявлено та знищено два БПЛА літакового типу. Інформація про наслідки на землі уточнюється. За попередніми даними, постраждалих та руйнувань немає.

Оновлено 06:46: губернатор Гусєв повідомив, що уламками безпілотника пошкоджено дах.

За уточненими даними МНС, залишками БПЛА пошкоджено дах приватного будинку на Туркменському проїзді у Воронежі. Постраждалих немає.

Як повідомлялося раніше, Данілов зазначав, що Україна потребує більше зброї для протистояння агресії росії. Якщо країни Заходу не збільшать постачання зброї в Україну, то ситуація на фронті ускладниться.