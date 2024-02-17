Українські військові ефективно відстоялись 17 атак противника на Лиманському напрямку, утримали свої позиції та відбили спроби штурму окупаційними військами на Херсонському напрямку. Авіація здійснила ефективні удари по 11 районах концентрації особового складу противника. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Протягом минулої доби відбулося 90 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 8 ракетних та 55 авіаційних ударів, здійснив 137 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, медичні заклади, а також об’єкти критичної інфраструктури.

Авіаційних ударів зазнали:

Уди, Гатище, Катеринівка Харківської області;

Білогорівка Луганської області;

Роздолівка, Терни, Авдіївка, Семенівка, Ласточкине, Олександропіль Донецької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 3 атаки ворога біля Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили 17 атак противника в районах населених пунктів Терни, Ямполівка, Торське Донецької області та Білогорівка Луганської області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 13 атак окупантів поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

Силами оборони відбито 13 атак окупантів поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 38 атак ворога в районі Ласточкиного, Авдіївки, західніше Бердичів та ще 5 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

нашими захисниками відбито 38 атак ворога в районі Ласточкиного, Авдіївки, західніше Бердичів та ще 5 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області. На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області. Тут загарбники, за підтримки авіації, 12 разів намагалися прорвати оборону наших військ.

Сили оборони продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області. Тут загарбники, за підтримки авіації, 12 разів намагалися прорвати оборону наших військ. На Новопавлівському напрямку наступальних (штурмових) дій противника не відмічено.

На Запорізькому напрямку ворог 3 рази безуспішно намагався атакувати позиції наших військ південно-східніше Малої Токмачки.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ.

Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 4 безуспішні штурми.

Водночас українські воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу та зенітно-ракетному комплексу окупантів.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 3 районах зосередження особового складу, 2 районах вогневих позицій артилерії, 1 складу боєприпасів, 2 радіолокаційних станціях, 2 засобах протиповітряної оборони противника.

Нагадаємо, якщо країни Заходу не збільшать постачання зброї в Україну, то ситуація на фронті ускладниться.