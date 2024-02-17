Якою буде погода в Україні 17 лютого [ Редагувати ]
Погода в Україні 17 лютого буде практично без опадів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
У більшості областей очікується плюсова температура вдень.
За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні прогнозується практично відсутність опадів. Лише у Житомирській, Волинській, Рівненській та Львівській областях можливі невеликі дощі.
Вітер переважно південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря вдень очікується у межах +3 +8 градусів, на півдні країни до +13. На сході вдень стовпчики термометрів покажуть від -1 до +4, в ночі -3 -8 градусів. На решті території вночі від +2 до -3.
Погода у Києві
У столиці сьогодні хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.
Стовпчики термометрів вдень у Києві покажуть +4 +6 градусів, а вночі близько нуля.
Нагадаємо, що 13 лютого в Києві середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала 6,5 градусів тепла.
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