Станом на ранок суботи, 17 лютого, втрати росії у війні в Україні становлять 1050 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 401 350 військових. Крім того, ЗСУ знищили 28 артсистем та 18 автомобільної техніки противника.

Про це повідомляється в Telegram Генерального штабу Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.02.24 орієнтовно склали:

особового складу - близько 401 350 (+1050) осіб ліквідовано;

танків - 6476 (+11) од.;

бойових броньованих машин - 12 145 (+16) од.;

артилерійських систем - 9669 (+28) од.;

РСЗВ - 984 од.;

засоби ППО - 671 од.;

літаків - 332 од.;

вертольотів - 325 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7413 (+5) од.;

крилаті ракети - 1896 (+1) од.;

кораблі/катери - 25 од.;

підводні човни - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 12 734 (+18) од.;

спеціальна техніка - 1533 (+5) од.

В Україні на фронті протягом доби сталося 90 бойових зіткнень. Сили оборони продовжують стримувати ворога на Мар'їнському напрямі.

Раніше ми писали про те, що у ніч проти суботи, 17 лютого, деякі регіони росії атакували безпілотники.