Втрати рф: Генштаб оновив дані [ Редагувати ]
Станом на ранок суботи, 17 лютого, втрати росії у війні в Україні становлять 1050 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 401 350 військових. Крім того, ЗСУ знищили 28 артсистем та 18 автомобільної техніки противника.
Про це повідомляється в Telegram Генерального штабу Збройних Сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.02.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 401 350 (+1050) осіб ліквідовано;
- танків - 6476 (+11) од.;
- бойових броньованих машин - 12 145 (+16) од.;
- артилерійських систем - 9669 (+28) од.;
- РСЗВ - 984 од.;
- засоби ППО - 671 од.;
- літаків - 332 од.;
- вертольотів - 325 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7413 (+5) од.;
- крилаті ракети - 1896 (+1) од.;
- кораблі/катери - 25 од.;
- підводні човни - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 12 734 (+18) од.;
- спеціальна техніка - 1533 (+5) од.
В Україні на фронті протягом доби сталося 90 бойових зіткнень. Сили оборони продовжують стримувати ворога на Мар'їнському напрямі.
Раніше ми писали про те, що у ніч проти суботи, 17 лютого, деякі регіони росії атакували безпілотники.
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