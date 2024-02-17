Більше 3 тисяч фур в черзі: яка ситуація на кордоні з Польщею [ Редагувати ]
Речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко заявив, що станом на ранок, 17 лютого, польські протестувальники продовжують блокувати рух на 6 напрямках. В черзі на в'їзд в Україні перебувають близько 3,3 тисячі вантажівок.
Про це він сказав в ефірі телемарафону
Як нагадав речник ДПСУ, вчора, польські протестувальники також почали блокувати напрямок пункту пропуску "Краківець".
Станом на ранок сьогодні, в чергах по той бік кордону, в напрямку нашої держави, в сукупності по цих шести напрямкам, перебуває десь 3300 вантажних транспортів.
За його словами, також є тисячі одиниць фур, які перебувають в черзі на виїзд з України. Але в цьому випадку, водіям не потрібно фізично перебувати на кордоні й завдяки "єЧерга" вони можуть знаходитись в більш комфортних місцях, очікуючи на перетин кордону.
Найбільша черга, як розповів речник, на пункті пропуску "Краківець" - близько 1600 вантажівок, а також по напрямку пункту пропуску "Ягодин" - близько 550 вантажівок.
"Шегині"
За минулу добу кордон перетнули 45 вантажівок, 25 з яких рухались в бік України. Фактично кордон в бік нашої країни перетинала одна вантажівка на годину.
"Ягодин"
За добу перетнули 140 вантажівок з яких 108 в бік України.
"Краківець"
По "Краківцю" побачимо трохи пізніше (інтенсивність перетину кордону, - ред.), вчора ще значна кількість вантажних транспортів могла перетнути кордон. Крім того, була певна кількість вантажних транспортів, які перебувала за протестувальниками. Тому про інтенсивність руху зможемо говорити вже завтра (18 лютого, - ред.), коли побачимо статистику за сьогоднішній день.
Раніше ми писали, що у ДПСУ не виключають, що поляки не пропускають в Україну гуманітарку.
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