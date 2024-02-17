У суботу, 17 лютого, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про виведення українських підрозділів з Авдіївки. Про це він написав у фейсбуці.

Як повідомив Головнокомандувач ЗСУ, рішення ухвалили, щоб уникнути оточення та зберегти життя і здоров’я військовослужбовців.

Вживаємо заходів для стабілізації обстановки та утримання займаних позицій. Життя військовослужбовців – найвища цінність. Авдіївку ми все одно повернемо.

Сирський наголосив, що українські воїни "гідно виконали свій військовий обов’язок, зробили все можливе для знищення найкращих російських військових частин, завдали ворогу значні втрати в живій силі та техніці".

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що військові вийшли з Авдіївки на "заздалегідь підготовлені позиції".

У ситуації, коли ворог наступає по трупах своїх же солдатів із перевагою снарядів десять до одного, під постійними бомбардуваннями – це єдине правильне рішення. Оточення не допущено, особовий склад виведено, наші воїни зайняли оборону на визначених рубежах.

Нагадаємо, ворог захопив Донецьку фільтрувальну станцію.