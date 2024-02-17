"Зробили все, і навіть більше": Білецький про вихід з Авдіївки [ Редагувати ]
Командир Третьої окремої штурмової бригади Андрій Білецький подякував воїнам бригади за гідний бій з ворогом в Авдіївці та повідомив про відхід на підготовлені позиції. Про це повідомляє пресцентр 3 Окремої штурмової бригади.
Дякую бійцям за гідний бій, який дали ворогу в Авдіївці, в умовах тотальної кількісної переваги росіян у живій силі, в техніці, у снарядах. Зробили все, і навіть більше. Дякую за стійкість кожному.
"Відходимо на підготовлені позиції, щоб повернутися і завдати ще сильнішого удару. Дякую командуванню за виважене рішення. Бій триває", - зазначив Білецький.
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