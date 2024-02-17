Командир Третьої окремої штурмової бригади Андрій Білецький подякував воїнам бригади за гідний бій з ворогом в Авдіївці та повідомив про відхід на підготовлені позиції. Про це повідомляє пресцентр 3 Окремої штурмової бригади.

Дякую бійцям за гідний бій, який дали ворогу в Авдіївці, в умовах тотальної кількісної переваги росіян у живій силі, в техніці, у снарядах. Зробили все, і навіть більше. Дякую за стійкість кожному.

"Відходимо на підготовлені позиції, щоб повернутися і завдати ще сильнішого удару. Дякую командуванню за виважене рішення. Бій триває", - зазначив Білецький.

Раніше ми писали про те, що Сирський заявив про виведення українських підрозділів з Авдіївки.