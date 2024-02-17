Окупанти обстріляли Куп'янськ вночі, є поранені [ Редагувати ]
Вночі 17 лютого війська рф обстріляли місто Куп'янськ на Харківщині. За інформацією голови обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, у результаті обстрілу постраждали 71-річна жінка та 75-річний чоловік.
Подія сталася о 2:35, коли ворог здійснив обстріл, спрямований на приватні будинки, в результаті чого були пошкоджені стіни та покрівля одного з домоволодінь. У сусідніх будинках також зафіксовано вибиті вікна та пошкоджені покрівлі.
Загалом за добу артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 13 населених пунктів Харківщини, зокрема, Козача Лопань, Борівське, Петропавлівка, Синьківка, Іванівка.
Також окупанти завдавали авіаударів по Гатищу, Удах, Катеринівці.
О 23:12 армія рф вдарила по Черкаських Тишках Харківського району. Пожежа сталася в житловому будинку. Жертв і постраждалих немає.
О 21:50 ворог здійснив обстріл Козачої Лопані Харківського району. Влучання по околицях. Постраждалих немає.
Нагадаємо, ворог захопив Донецьку фільтрувальну станцію.
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