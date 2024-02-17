У суботу, 17 лютого, президент України Володимир Зеленський виступає на Мюнхенській безпековій конференції. Пряма трансляція з місця подій доступна в мережі.

Мюнхенська конференція з безпеки - це щорічна міжнародна конференція, яка проводиться в Мюнхені (Німеччина) кожного лютого з 1963 року, на якій політики, військові й представники бізнесу, неурядові організації та експерти з питань безпеки обговорюють актуальні питання у сфері безпеки, поза дипломатичними й протокольними вимогами.

Цього року ювілейна (минуло рівно 60 років з першого подібного заходу в Мюнхені) Мюнхенська безпекова конференція стартувала 16 лютого та триватиме до 18 лютого, в ній беруть участь понад 50 лідерів країн та 100 міністрів. На порядку денному - світова безпекова криза, збройні конфлікти, проблеми міграції, клімат, розвиток новітніх технологій. А допомога Україні є однією з головних тем.

Зазначимо, що вперше на MSC будуть широко представлені країни Глобального Півдня. А от уряди росії й Ірану не запрошені.

На заході очно бере участь і президент Володимир Зеленський. Він відвідує конференцію в рамках своєї поїздки до Німеччини та Франції, з якими підписав угоди про гарантії безпеки для України.

Нагадаємо, 16 лютого Зеленський вже зустрівся з німецьким колегою Франком-Вальтером Штайнмаєром, де розглядалися різні аспекти співпраці між країнами. Однією з головних тем обговорень були оборонні потреби України в умовах сучасних викликів та загроз.