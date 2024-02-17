Вихід з Авдіївки: Зеленський зробив заяву (відео) [ Редагувати ]
У суботу, 17 лютого, президент України Володимир Зеленський зробив заяву про вихід наших воїнів Авдіївки.
Для нас це найголовніше завдання. Ми бережемо наших людей, наших воїнів, тому що це і є захист. Зброя будь-яка, зрозуміло, нам допомагає відновлювати справедливість і мир на території України.
"Військовий захищає домівки, захищає людей, сімʼї та тому рішення правильне, щоб не попасти в оточення, було прийняте рішення відійти на інші рубежі", - сказав він.
Це не значить, що росія щось захопила. Вона нічого не захопила. Треба розуміти, що за 2 роки війни намагалась на сході щось зробити. Що таке щось - вони просто зруйнували декілька маленьких селищ і містечок. Але найбільше, що вони зруйнували - це наші життя.
Раніше ми писали про те, що Сирський заявив про виведення українських підрозділів з Авдіївки.
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