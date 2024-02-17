Довготривала військова підтримка, інвестиції в оборонну промисловість, допомога з реформами й повоєнна допомога - ось неповний перелік того, на що Україна може розраховувати в найближчі 10 років. Напередодні президент Володимир Зеленський підписав одразу дві безпекові угоди з лідерами Франції та Німеччини.

Наразі таких домовленостей уже три, а початок поклала Велика Британія, для цього прем'єр Ріши Сунак спеціально приїздив в Україну. Що це означає для України та з ким ще планує домовитись Київ - розкаже Анна Басова.

До Берліна Володимир Зеленський прибув напередодні, де на нього від самого ранку вже чекав канцлер Олаф Шольц.

Після рукостискань і обмінів вітаннями лідери підписують безпекову угоду у продовження декларації Великої сімки про гарантії безпеки для України. Документ уже назвали історичним.

Олаф Шольц, канцлер Німеччини:

Президент Зеленський і я щойно підписали угоду про наші довгострокові двосторонні зобов'язання у сфері безпеки. Важко переоцінити значення цього документа. У ньому йдеться про те, що Німеччина й надалі підтримуватиме незалежну Україну в її захисті від російської агресії. Як я вже багато разів говорив - стільки, скільки буде потрібно.

Безпекова угода діятиме 10 років. Увесь цей час Німеччина зобов'язується надавати Україні військову допомогу, вкладати гроші в оборонну промисловість і навчати наших армійців. Також Берлін допоможе відбудувати зруйновані будинки та цивільну інфраструктуру. А ще сприятиме реформам, які полегшать вступ України до ЄС і НАТО. Окрім того, німецькі юристи добиватимуться притягнення росії до відповідальності за воєнні злочини.

Володимир Зеленський, президент України:

Передусім я вдячний за новий оборонний пакет, який тільки що ти озвучив детально, для нашої держави, який так потрібен і потрібен саме зараз - обсягом більше мільярда євро. Зокрема, ця артилерія, яка потрібна саме зараз, вона критична потреба на фронті. А також гармати, а також, які потрібні саме зараз, і протиповітряна оборона, системи, які так потрібні сьогодні нашим людям.

Того ж дня президент вирушив до Франції. У Єлисейському палаці Володимир Зеленський і Еммануель Макрон підписують безпекову угоду - тепер уже між Києвом і Парижем. Лише до кінця року Франція надасть Україні військової допомоги на три мільярди євро. Загалом же термін дії договору такий самий - 10 років.

Еммануель Макрон, президент Франції:

Франція зобов'язується продовжити підтримку України в усіх аспектах - забезпечувати військовою технікою, співпрацювати з українською оборонною промисловістю, розвивати спільне виробництво, навчати військових, підтримувати розвідку та цивільну галузь. Допомагаючи українським партнерам захищатися, ми інвестуємо в європейську безпеку, зміцнюємо спільну промисловість, технологічну та оборонну галузі.

Володимир Зеленський, президент України:

Нами підготовлена і підписана амбітна і дуже предметна безпекова угода. І не про всі її деталі ми можемо сьогодні відкрито говорити. Але це те, що дійсно стверджує - у цій війні, яку путін розв'язав проти України й проти людей, просто проти живих людей, проти Європи - точно немає майбутнього. Майбутнє є у наших народів, у нашої спільної безпеки, у справедливого миру, на який ми всі заслуговуємо.

Німеччина та Франція - друга та третя країни, з якими Україна підписала безпекові угоди. Першою вже традиційно стала Велика Британія. Документ у січні підписали Володимир Зеленський і британський прем'єр-міністр Ріши Сунак, який для цього прибув до Києва. Втім, і нинішні домовленості - не останні, кажуть в Офісі президента.

Ігор Жовква, заступник керівника Офісу Президента України:

Ми хочемо, щоб Україна в найближчі місяці мала низку угод, які б вибудовували систему гарантій безпеки для України. Ще раз наголошу, що система гарантій безпеки для України не підміняє нашу основну мету. Основна мета - це членство в НАТО.

А поки Україна торує шлях до Альянсу, домовлятимуться про безпеку й з іншими країнами. На часі - перемови з Канадою, Нідерландами та Норвегією.