Президент США Джо Байден розкритикував членів Республіканської партії за затримку фінансування України. Під час прес-конференції у Білому домі він заявив, що "годинник цокає", і закликав якнайшвидше схвалити пакет допомоги Києву.

Історія спостерігає за Палатою представників (контролюється республіканцями - ред.). Нездатність підтримати Україну в цей критичний момент ніколи не буде забута. Це впишуть на сторінки історії.

13 лютого Сенат США підтримав законопроект про виділення понад $95 млрд на допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню. У рамках проекту закону Київ отримає понад $60 млрд.

Документ направили на погодження Палати представників, яка незадоволена, що до проекту не включили заходи щодо зміцнення південного кордону США. Палата представників пішла на перерву до 28 лютого.