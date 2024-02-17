Небажання республіканців підтримати Україну впишуть в історію - Байден [ Редагувати ]
Президент США Джо Байден розкритикував членів Республіканської партії за затримку фінансування України. Під час прес-конференції у Білому домі він заявив, що "годинник цокає", і закликав якнайшвидше схвалити пакет допомоги Києву.
Історія спостерігає за Палатою представників (контролюється республіканцями - ред.). Нездатність підтримати Україну в цей критичний момент ніколи не буде забута. Це впишуть на сторінки історії.
13 лютого Сенат США підтримав законопроект про виділення понад $95 млрд на допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню. У рамках проекту закону Київ отримає понад $60 млрд.
Документ направили на погодження Палати представників, яка незадоволена, що до проекту не включили заходи щодо зміцнення південного кордону США. Палата представників пішла на перерву до 28 лютого.
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