Мбаппе підписав контракт з іспанським клубом "Реал Мадрид" - Marca [ Редагувати ]
Французький футболіст Кілліан Мбаппе підписав контракт з іспанським клубом "Реал Мадрид". Про це журналіст іспанської спортивної газети Marca Рамон Альварес де Мон написав у соцмережі X.
Це вже справа минулого. Шляху назад немає.
15 лютого Мбаппе заявив про ухід з французького клубу "Парі Сен-Жермен" (ПСЖ). Чинний контракт Мбаппе з ПСЖ закінчується влітку 2024 року, тому футболіст залишить клуб як вільний агент.
Офіційної інформації про перехід футболіста до "Реалу" ще немає. Світові спортивні ЗМІ пов'язують ухід Мбаппе з ПСЖ з переходом до "Реалу". Влітку 2022 року в ЗМІ вже з'являлася інформація про перехід футболіста до "Реала" у статусі вільного агента, але потім Мбаппе заявив про новий контракт з ПСЖ.
Нагадаємо, "Реал Мадрид" продовжив контракт з Карло Анчелотті до 2026 року.
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