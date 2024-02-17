Французький футболіст Кілліан Мбаппе підписав контракт з іспанським клубом "Реал Мадрид". Про це журналіст іспанської спортивної газети Marca Рамон Альварес де Мон написав у соцмережі X.

Це вже справа минулого. Шляху назад немає.

15 лютого Мбаппе заявив про ухід з французького клубу "Парі Сен-Жермен" (ПСЖ). Чинний контракт Мбаппе з ПСЖ закінчується влітку 2024 року, тому футболіст залишить клуб як вільний агент.

Офіційної інформації про перехід футболіста до "Реалу" ще немає. Світові спортивні ЗМІ пов'язують ухід Мбаппе з ПСЖ з переходом до "Реалу". Влітку 2022 року в ЗМІ вже з'являлася інформація про перехід футболіста до "Реала" у статусі вільного агента, але потім Мбаппе заявив про новий контракт з ПСЖ.

Нагадаємо, "Реал Мадрид" продовжив контракт з Карло Анчелотті до 2026 року.