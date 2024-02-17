Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA) здійснило успішний тестовий пуск ракети-носія важкого класу H3. Перше випробування, яке пройшло у березні 2023 року, завершилося невдачею, повідомляє Reuters.

Ракету було запущено з космодрому Танегасіма в префектурі Кагосіма о 0:22 за токійським часом (02:22 за київським). Двигун працював справно. Ракета виведе на орбіту два супутники.

H3 - основна ракета-носій Японії для виведення на орбіту корисного навантаження. Замінила ракету H2A. Може виводити корисне навантаження масою понад чотири тонни на сонячно-синхронну орбіту та майже вісім тонн на геоперехідну орбіту. Розроблена JAXA та Mitsubishi Heavy Industries.