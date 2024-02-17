Японія успішно запустила нову ракету-носій H3 [ Редагувати ]
Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA) здійснило успішний тестовий пуск ракети-носія важкого класу H3. Перше випробування, яке пройшло у березні 2023 року, завершилося невдачею, повідомляє Reuters.
Ракету було запущено з космодрому Танегасіма в префектурі Кагосіма о 0:22 за токійським часом (02:22 за київським). Двигун працював справно. Ракета виведе на орбіту два супутники.
H3 - основна ракета-носій Японії для виведення на орбіту корисного навантаження. Замінила ракету H2A. Може виводити корисне навантаження масою понад чотири тонни на сонячно-синхронну орбіту та майже вісім тонн на геоперехідну орбіту. Розроблена JAXA та Mitsubishi Heavy Industries.
по темі
NASA опублікувало останнє фото з марсохода Perseverance, на якому видно тінь від марсольота Ingenuity, який вийшов з ладу 18 січня
В Україні розробляють аналоги російських дронів-камікадзе "Ланцет", які є однією з найбільших загроз для наших захисників. Вони будуть вражати цілі на відстані до 40 км
Форсунки – важливий елемент паливної системи дизельного автомобіля, від якого залежить, наскільки ефективно може працювати двигун авто
Станом на зараз в Чорному морі спостерігаються чотири одиниці кораблів
Космічний телескоп Hubble американської агенції NASA виявив дуже яскраву й кольорову область активного зореутворення зірки IRAS 16562-3959