Мюнхен - місто, історія якого несе в собі чи не найбільше уроків, актуальних для України, Європи та й усього світу.

Україна у фокусі уваги Мюнхенської безпекової конференції. Другий день у столиці Баварії дискутують, як зупинити війну в центрі Європи. Приїхали на захід понад 50 лідерів країн та більше як сотня міністрів. Головний документ форуму - Мюнхенський звіт із безпеки, який цього року назвали "Чи програють усі?".

Упродовж шести наступних годин нашого ефіру ми інформуватимемо вас про заяви та меседжі, які лунатимуть у Мюнхені. А також про результати зустрічей президента Зеленського з лідерами держав. Та чому Мюнхенську конференцію визнано одним з найвпливовіших форумів у світі? Далі - у короткій довідці.

Мюнхен - місто, історія якого несе в собі чи не найбільше уроків, актуальних для України, Європи та й усього світу. Місто, де 1923-го народився німецький націонал-соціалізм, а вже за 15 років - 1938-го - Невілл Чемберлен удався до умиротворення агресора, дозволивши Гітлеру анексувати чеські Судети. Мюнхен - також місто, де 2007-го виступив і нинішній агресор і, як пізніше писав дипломат Курт Волкер, "розказав, хто він такий".

З трибуни Мюнхенської безпекової конференції тоді ще просто путін розкритикував однополярну модель, яку, мовляв, нав'язали світу США, і розповів про наміри зробити росію одним із полюсів, так би мовити, знову великою…

За 15 років потому - у лютому 22-го - він розпочав найбільшу з часів Другої світової війну в Європі.

Сьогодні на континенті, та, й у світі також, знову лунають заклики до умиротворення. Постійний представник КНР в ООН напередодні закликав захід припинити постачання зброї Україні, мовляв, це дасть можливість для дипломатичного рішення. кремль синхронно випустив лаврова, який також напередодні заявив, що росія, начебто, готова до дипломатичного завершення війни, але якщо їй залишать території, які кремлю вдалося окупувати.