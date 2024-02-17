Президент Франції наголосив - офіційний Париж допомагатиме Україні стільки, скільки буде потрібно.

Зараз пропоную згадати про ключові події попереднього дня.

Три зустрічі у 2 країнах за 1 день! Закордонний візит Володимира Зеленського проходив у доволі жвавому ритмі.

Щільний графік, довгі розмови віч-на-віч із лідерами країн і, як результат, підпис історично важливих угод одразу у двох столицях. Зранку - у Берліні, надвечір - у Парижі. У Єлисейському палаці.

Перший візаві Володимира Зеленського канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував новий пакет військової допомоги Україні.

Олаф Шольц, канцлер Німеччини:

Сьогодні ми готуємо новий пакет допомоги. Це є 1,1 млрд євро, 36 броньованих гаубиць... Ракети для системи ППО IRIS-T.

Також Зеленський і Шольц підписали історичний документ - Двосторонню угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Німеччиною.

Володимир Зеленський, Президент України:

Нову антивоєнну логіку ми закладаємо в архітектуру безпекових угод. Конкретно в цій угоді з Німеччиною - щорічна фінансова підтримка нашої оборони, і на цей рік визначено понад 7 млрд оборонної підтримки, це чіткий контракт, чітке постачання. В угоді абсолютно раціонально прописані пункти щодо відповідальності росії та усіх російських воєнних злочинів за скоєне проти України, українського народу.

У Берліні Володимир Зеленський також зустрівся з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром - обговорили ситуацію на фронті, актуальні оборонні потреби України. По обіді - українська делегація вирушила до Франції.

Ніна Коломієць, кореспондент:

Уже під час перельоту із Берліна до Парижа ми побачили в ілюмінаторі бойові літаки, які супроводжували наш борт - кілька винищувачів із чорними хрестами на борту.

У столиці Франції відбулася зустріч президентів Володимира Зеленського та Еммануеля Макрона - вони теж підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки між двома країнами.

Еммануель Макрон, президент Франції:

Франція готова надавати довгострокову підтримку Україні. Саме про це ми підписали угоду терміном на 10 років. І вона буде чинною, доки Україна не стане членом НАТО. В рамках цієї угоди Франція бере на себе обов'язок внести 6 мільярдів євро додатково на військові потреби України.

Також Еммануель Макрон пообіцяв продовжувати поставляти військову техніку Україні, навчати українських бійців на території Франції, розвивати співпрацю у сфері оборонної промисловості та розвідки.

Володимир Зеленський, президент України:

Наша оборонна співпраця ставатиме тільки більшою. 3 млрд євро на цей рік - це значний результат, я хочу тоді особисто подякувати тобі за це. Франція підтримує членство України в НАТО, підтримує нас на шляху до ЄС

Президент Франції наголосив - офіційний Париж допомагатиме Україні стільки, скільки буде потрібно. А у відповідь на наше запитання, коли відбудеться візит до Києва, який з метою безпеки довелося скасувати кілька днів тому, Еммануель Макрон відповів: він дотримається обіцянки й обов'язково приїде вже зовсім скоро.