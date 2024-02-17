Угоди про співробітництво у сфері безпеки, які Київ укладає з західними країнами-союзниками, потрібні для інтеграції України в структури НАТО. Водночас вони передбачають військову допомогу Україні, доки вона не стане повноправним членом альянсу.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив аналітик Стокгольмського центру досліджень Східної Європи Андреас Умланд.

"Зараз це найкраще, що Україна може отримати від західних партнерів, тому що якщо подивитися, які зараз проблеми у Швеції зі вступом до НАТО, то на жаль, треба виходити з того, що не буде скорого вступу України до НАТО.

І ці угоди так і складені, щоб у час, коли Україна ще не буде членом НАТО, вона отримала найбільшу військову допомогу від західних країн. І те, що зараз підписані угоди з найбільшими європейськими державами - Великобританією, Німеччиною та Францією - це важливо.

Це дуже великі угоди, і потрібен час, щоб усе прочитати. І це зовсім інша справа, ніж Будапештський меморандум 1994 року. Там було тільки півсторінки, і Великобританія просто казала про те, що не буде нападати на Україну. А тепер ці угоди дуже великі і змістовні.

Це не означає, що ці країни братимуть пряму участь у війнах, це не військовий альянс в повному сенсі, але щось подібне на вступ в НАТО", - заявив Андреас Умланд.