Мобільна амбулаторія, яка нині працює у Нікополі, оснащена всім необхідним для проведення оглядів та забору різних аналізів.

Близько 30 пацієнтів щодня приймають лікарі в мобільній амбулаторії, яка віднедавна почала працювати в Нікополі. За словами фахівців, основні скарги, з якими до них приходять, це проблеми з тиском, болем у серці та рівнем цукру.

Які обстеження та аналізи можуть зробити нікопольці просто у своєму дворі?

170 на 100 - тиск у пана Івана дійсно підвищений, говорять медики. Пенсіонер прийшов до мобільної амбулаторії на профілактичний огляд.

Іван - житель Нікополя:

Я свої болячки знаю і так далі. Але не жаліюсь. Оптиміст.

Пенсіонер скаржиться і на роботу свого "моторчика", тож йому роблять і кардіограму.

- Я робив перерву, пропуск. - А чого ви робили пропуск? - Добре себе почував, а зараз розумію, що нада таки пить.

І поки пана Івана оглядають, на вулиці - черга. Усі на прийом до лікарів. Юрій хоче пройти усі обстеження, які накажуть фахівці й перевірити рівень цукру в крові. Каже, змусити себе піти до поліклініки на огляд не може. То часу немає, то настрою. А тут медкабінет сам приїхав.

Юрій, житель Нікополя:

Безпокоясь за свое здоровье, надо пройти флюорографию, кардиограму, надо прийти в свою поликлинику, но все равно вас напрявят в другую поликлинику, потому что там этого нет.

А ще, додає Юрій, через постійні ворожі обстріли інколи й з хати не вийдеш - небезпечно. Мобільна амбулаторія, яка нині працює у Нікополі, оснащена всім необхідним для проведення оглядів та забору різних аналізів.

Яна Репп, лікар загальної практики сімейної медицини:

Рутинні обстеження: тиск міряємо, вимірюємо глюкозу, робимо тест на гепатит, ВІЛ, ковід-19. Як і в будь-який прийом сімейного лікаря, ми можемо надавати екстренну медичну допомогу. Виписуємо направлення, і якщо за необхідністю, якщо за потреби, виписуємо до вузьких спеціалістів.

Ольга Федосіївна про приїзд амбулаторії в її мікрорайон дізналась від голови квартального комітету. Зізнається, зволікань чи йти не було.

Ольга Федосіївна, жителька Нікополя:

Во-первых, узнать какой гемоглобин, сахар, потом электрокардиограму надо, хочу знать, як в мене сердечко б'ється. Що вони там ще роблять. Вимірювання кисню в мене в легенях. Сатурацію.

За один виїзд лікарі амбулаторії приймають до 30 місцевих жителів. Серед основних скарг - серцева недостатність, гіпертонія, проблеми із суглобами та цукровий діабет. За бажанням, жінки можуть пройти тут огляд у лікаря-гінеколога.

Яна Репп, лікар загальної практики сімейної медицини:

Акушер-гінеколог, вони окремо приїжджають від нас. Заїжджають одразу із лаборантами, тобто можуть взяти на аналіз загальні аналізи крові і сечі. Також повторно можуть взяти глюкозу.

На майбутнє планують запровадити ще й психологічні консультації. Все абсолютно безкоштовно для нікопольців. Єдине говорять медики, стабільного графіка через обстріли російської армії немає.