Нічних дронів на передовій зараз катастрофічно не вистачає, власне, як і снарядів.

Команда "Подробиць" спільно з черкаськими волонтерами продовжує "Великий Збір" на 10 дронів із тепловізійними камерами Mavic 3T. Мета - півтора мільйона гривень.

Завдяки вашим донатам нам вдалось вже зібрати 800 тисяч. Частина дронів, які будуть придбані за ці гроші передадуть 25 окремій повітрянодесантній Січеславській бригаді, яка зараз стримує ворога на Куп'янському напрямку. Там росіяни само не припиняють спроб прорвати нашу оборону.

На відтинку Синьківка-Табаївка ворог намагається створити кліщі для оточення Куп'янську, і значну частину сил зосередив саме там. Аби не дати нашим воякам сконцентруватись на обороні міста, росіяни штурмують і по флангах напрямку - сил у них на це, на жаль, вистачає. Аби допомогти нашим хлопцям вистояти, долучайтесь до нашого збору - реквізити будуть у сюжеті, в якому мій колега Станіслав Кухарчук розповість про бойові будні захисників на Харківщині.

Номер карти Приват Банка: 5168 7456 0600 6408 - волонтер Ірина Апілат

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Правий фланг Куп'янського напрямку. На "Хаммері" 25 повітрянодесантної Січеславської бригади ми прямуємо на позиції артилерії. На Харківщині майже весна, але ні військовим, ні техніці від цього не легше - місцеві польові дороги перетворились на суцільне болото.

І в цьому болоті наші вояки ще й примудряються стримувати штурми росіян і тримати непохитною лінію фронту. Ситуація на правому фланзі Куп'янського напрямку трохи легша, ніж поблизу самого міста, але й тут ворог ще з осені не припиняє атаки. До лінії фронту наш водій не поспішає, він намагається під'їхати до позицій під прикриттям сутінок…

Станіслав Кухарчук - кореспондент:

Причина таких нічних переміщень, тут, на Куп'янському напрямку - це засилля російських дронів. Хоча, в принципі, ніч не панацея, тому що останнім часом росіяни почали використовувати ФПВ-дрони з тепловізійними камерами.

Віталій у складі 25 бригади воює ще з 14 року і йому є з чим порівнювати. Каже, такої кількості ворожих дронів над лінією фронту не було ніколи. Росіяни навчились воювати, а заразом і інвестувати у свою армію. Дрони-камікадзе із тепловізійними камерами - зайвий тому приклад.

Віталій - військовослужбовець 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади:

Ми тоді ще дуже здивувались, адже нічна камера дуже дорого коштує, якщо ми на ФПВ-дронах по максимуму намагаємось мінімалізувати наші витрати, то противник не шкодує коштів, щоб нанести нам урону.

Ось так, майже навпомацки Олег споряджає снаряди до британської гармати М119. Якщо прозвучить команда "До бою", розрахунок має бути готовий швидко відкрити вогонь. Штурми тут відбуваються часто, тож роботи в гармашів вистачає.

Так десантники б'ють по координатах від розвідників - укріплення росіян, зроблені ще засвітла. Нічних дронів на передовій зараз катастрофічно не вистачає, власне, як і снарядів. Тож навмання хлопці намагаються не стріляти - лише чітко по цілях і на рух ворожої піхоти.

Максим - військовослужбовець 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади:

Через те, що вони активно так двигаються по своїх окопах, багато висуваються і ходять по відкритій місцевості, то ми намагаємось їм цього не давати, щоб вони не відчували себе вільно і не ходили так свободно.

Робота у гармашів не легка, та нашій піхоті в окопах значно складніше, кажуть хлопці. Тож заради збереження життів своїх побратимів - артилеристи готові працювати цілодобово.