Наш наступний репортаж з міста Оріхів. Воно розташоване в зоні прямих обстрілів російською армією. По Оріхову гатять з авіації та артилерії. Немає жодної вцілілої вулиці. Втім, дехто з місцевих відмовляється від евакуації. Які мотиви у людей - дізнавалась наша кореспондентка Інна Гогой. Її матеріал із прифронтового вкрай небезпечного міста.

Розбитими вулицями прифронтового Оріхова їдуть машини із гуманітарною допомогою. Рятувальники привезли жителям міста продукти швидкого приготування та хліб. Для людей нині така підтримка вкрай важлива.

Олександр Коротун, заступник начальника управління організації заходів цивільного захисту ГУ ДСНС у Запорізькій області:

Ми привезли до Оріхова гуманітарну допомогу у вигляді продуктів швидкого приготування, каву, вафлі. Люди просять продукти харчування здебільшого, також одяг теплий.

Пакунки із їжею рятувальники оперативно розвозять і по пунктах незламності. Чимало людей беруть продукти не лише для себе, а й допомагають своїм сусідам.

Тетяна, жителька Оріхова:

Я квартальна, я беру не тільки для себе, я беру дві собі, дві сусідові й ще одному сусідові.

Ось так, підтримуючи один одного та ховаючись у підвалах та укриттях, люди намагаються вижити у напівзруйнованому місті. Загальну обстановку в Оріхові описують коротко.

Тетяна, жителька Оріхова:

Ми живемо під обстрілами, під постійними обстрілами ми живемо.

Оріхів ворог безжально знищує з перших днів великої війни. У місті немає жодної вцілілої будівлі. Два роки люди живуть без газу, води та електрики.

Нам би дуже хотілося, щоб в нас було світло.

Цього разу, окрім продуктів, рятувальники привезли ще й пакунки кормів для тварин.

Юлія Баришева, начальниця відділу зв'язків із ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС у Запорізькій області:

Ми змогли доставити корм для тварин багатостраждального міста Оріхів, Дуже багато господарів виїхало, а тварини залишилися, вони збилися у купки і йдуть до людей, які змушені їх чимось годувати.

Кожен оріхівець, який не виїхав із міста, підгодовує по декілька котів та собак. Дехто опікується одразу десятками безпритульних тварин.

Олександр, житель Оріхова:

Приблудилися, підкормлюю і все, що сам їм, то те і їм даю. Вермішель - вермішеллю, якась тушкованка, якась консерва, розкриваю, змішую, а то і їм даю. Попривикали вже.

Втім, залишити своїх підопічних напризволяще, люди не можуть. Дехто із містян зізнається, в тому числі й через зграю чотирилапих не наважується виїхати з розбитого Оріхова.