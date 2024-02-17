Озброюватися самим та озброювати Україну: Євгенія Кравчук розповіла про Мюнхенську конференцію з безпеки (відео) [ Редагувати ]
Світ стикається з екзистенційними викликами, і подолати кризу можна лише через встановлення справедливого миру між Україною та Росією. Це основна тема цьогорічної Мюнхенської конференції з безпеки. А поки немає навіть ознак перемир'я, більшість учасників форуму заявляють про необхідність озброюватися самим та озброювати Україну.
Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповіла заступниця голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради Євгенія Кравчук.
"У той час, коли путін отримує без будь-яких погоджень ракети та боєприпаси з КНДР, у демократіях є свої процедури... Власне загроза від путіна не лише Україні, загроза світовому порядку і це є основний меседж Мюнхенської конференції. Треба віддати належне європейським країнам, які доволі серйозно поставилися до цієї загрози, згуртувалися.
Ми бачимо, що на фоні Мюнхенської безпекової конференції Україна підписала дві надважливі історичні угоди - з Німеччиною і Францією. І це не просто декларації, а цілком конкретні мільярди, які закладені на цей рік і наступні 10 років. Це така гра в довгу.
І безумовно багато сигналів адресувалися партнерам через океан - Сполученим Штатам...
Кожна країна, яка допомагає Україні робить це в міру своїх можливостей. Якщо говорити про відсоток від ВВП, то балтійські країни дали більше, ніж, скажімо, Німеччина. Але в потужностях, грошах, Франція, Німеччина і Великобританія є лідерами. І дуже важливо. що вони першими підписали ці Угоди... Однозначно таких безпекових угод буде більше....
Важливо, що у всіх цих угодах прописано спільне виробництво зброї. Німеччина є у топі світового виробництва зброї, ми хочемо спільний завод "Рейнметал" в Україні. Так само ми хочемо спільного виробництва з Францією", - розповіла Євгенія Кравчук.
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За цими візитами чатувала наша Мар'яна Марків і далі розкаже деталі.