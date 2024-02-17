Понад тисячі бункерів, колючий дріт і зуби дракона. Литва, Латвія та Естонія поспіхом створюють балтійську лінію оборони. Вона має посилити кордон з росією та білоруссю. Наскільки реальна загроза війни за прогнозами НАТО - розповість наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька.

НАТО зміцнює майже тисячу кілометрів кордону з росією та білоруссю. Йдеться про східний фланг альянсу - Литву, Латвію та Естонію. Насамперед у прикордонній зоні встановлять понад тисячу бетонних бункерів. Вони вміщатимуть близько 10-ти солдат і зможуть захищати від артилерійського вогню. Цьогоріч вибирають найкращі проєкти підземних схованок та місця для їхнього розміщення. А у 2025-му їх уже почнуть встановлювати. Побудують також склади для боєприпасів. Наступні лінії оборони розгортати не будуть, але накопичуватимуть міни, колючі дроти та бетонні піраміди "зуби дракона". Країни Балтії спільно розробляють оборону на випадок вторгнення росії. А з досвіду України, очевидно, що за допомогою кількарівневого захисту, можливо, якщо не відбити, то сповільнити темпи просування ворога. У НАТО кажуть: війна в Україні знизила наступальну силу рф, але вона може її відновити вже за три роки. І найімовірніше - під удар потрапить балтійський регіон.

Каупо Розін, голова служби зовнішньої розвідки Естонії:

Ми бачимо, що росія обрала шлях довготривалої конфронтації з так званим «колективним Заходом». І ми також бачимо, що кремль, ймовірно, очікує можливий конфлікт з НАТО протягом наступного десятиліття або близько того. Це, з їхньої точки зору, не уточнюючи, що саме це означає, чи будуть це прямі військові дії в країнах Балтії чи десь ще. Якщо ми не будемо готові, то ймовірність російського військового нападу на країни НАТО буде набагато вищою, ніж без будь-якої підготовки.

Особлива увага до невеликої смуги землі під назвою Сувальський коридор.

Його називають ахіллесовою п'ятою НАТО. Ці 65 кілометрів на кордоні Польщі та Литви з'єднують російський анклав Калінінград із білоруссю. І якби росії вдалося його перекрити, то балтійські країни залишилися б відрізаними від союзників по НАТО.

Паралельно зі спорудженням прикордонних укріплень, у країнах Балтії посилюють військовий контингент НАТО. Зараз у Литві, Латвії та Естонії розміщені боєздатні групи чисельністю по тисячу вояків у кожній. У наступні кілька років їх планують розширити до бригад по 4 тис. солдатів. Окрім того, на східному фланзі НАТО зараз тривають наймасштабніші навчання альянсу з часів Холодної війни за участю 90-та тисяч вояків. На них відпрацьовують відбиття російської агресії проти членів альянсу. Вишкіл влаштували на десятках локацій, зокрема в Естонії та Латвії.

Кріс Перрі, контрадмірал Королівських ВМС Великої Британії у відставці:

Ми повертаємося в часи Холодної війни, коли ми здійснювали масштабні маневри для запобігання радянської агресії. А також для демонстрації того, що ми можемо проводити навчання, а відповідно, й війну на високому рівні.

Пітер Звак, бригадний генерал армії США у відставці:

Я думаю, що Балтійський регіон відчуває найбільше тиску. володимир путін лише недавно був у російському анклаві - Калінінграді, посередині Балтії, це дуже цікаво. Отже, такі тренування - це відпрацювання сумісності, відпрацювання доправлення сил до фронту.

Загроза з боку росії все ще залишається високою, наполягають в НАТО. Це стало очевидно, коли москва всього за рік відродила свою оборонну галузь. Вона поповнює склади боєприпасами, виготовляє сотні танків і може легко мобілізувати ще з пів мільйона людей.