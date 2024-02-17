250 дронів на понад п'ять мільйонів. Таку партію безпілотників Силам оборони України передали у Рівному. На бойові "пташки" донатив як місцевий бізнес, так і прості люди. Більше про дронову ініціативу розкаже Сніжана Сидорук.

Дуже популярна модель порівняно з "Мавіками", які роблять на скиди, бо вона дешевша в три рази і відповідно надійніша. Хлопці самі її можуть поремонтувати у випадку чого.

Рівнянин Юрій Дюг тримає у руках новенького ударного дрона. Його називають "Шершнем". Такі, каже, використовують на фронті, щоб скидати з повітря боєприпаси на противника.

Юрій Дюг, голова благодійного фонду:

Перша партія "Шершнів" в нас місяць тому поїхала в Авдіївку і, дякувати Богу, вони працюють. І зараз, знову ж таки, ці "Шершні" їдуть в Донецьку область.

А ще дрони "Оси", "Джмелі", "Колібрі" та "Мольфари". Усі від українських виробників.

У них окрема частота керування - 750 гігагерців, що дуже важливо, тому що РЕБи не глушать цю частоту.

Безпілотники придбали для наших захисників волонтери з рівненського благодійного фонду. Якщо раніше, кажуть, був запит на машини, то цього року рекорди б'є потреба в FPV-дронах.

Наталія Кичан, адміністратор благодійного фонду:

Черга у виробників, не встигають просто виробляти ці дрони. Щодня ми отримуємо якусь кількість заявок від військових, які потребують допомоги, яким потрібні дрони. Того що це ну питання життя і смерті. Оскільки, коли працює дрон, то людське життя зберігається.

Загалом у цих коробках цілий рій безпілотників: це двісті п'ятдесят бойових "пташок" - як бомбардувальники, так і камікадзе.

Дрони, оця вся електроніка, без жартів, береже життя як в захисті, так і десь в наступі.

Щоб закупити таку кількість квадрокоптерів, зібрали понад п'ять мільйонів гривень. Впоралися за два місяці різдвяно-новорічних свят. Донатили усі небайдужі.

Олександр Оверчук, співзасновник благодійного фонду:

Об'єднуємо зусилля всіх небайдужих, бізнесу, волонтерів, звичайні українці, територіальні громади, церкви, навчальні заклади, медичні заклади, адже війна триває і ми мусимо працювати.

Дрони розподілять між різними підрозділами, які нині у складі Сил оборони України стримують ворога. У підрозділі Олександра вже "служать" такі пташки. Військовий прийшов за новою партією. Бо, каже, левова частка уражень ворожої техніки припадає саме на дрони.

Ми захищаємо східний напрямок на нулі від ворога від вторгнення і я скажу, що дані засоби вони вкрай нам необхідні. Зараз війна технологій і саме хто завоює небо, то той переможе.

Фонд допомагає військовим з початку повномасштабного вторгнення. Ця спільнота, заснована у Рівному, об'єднала навколо себе сотні українців та ще зо п'ятдесят компаній.

Юрій Дюг, голова благодійного фонду:

Назбирали вже різноманітної допомоги на суму більше 27 мільйонів гривень. Ми придбали 51 автомобіль для Збройних Сил. Ми передаємо різне супутнє обладнання, електроніку, станції, управління, детектори дронів уже починаємо купувати - все в такому форматі, технологічне, тому що сучасна війна вона є технологічна.

Один такий дрон коштує майже вісімнадцять тисяч гривень. Усі охочі, кажуть волонтери, можуть задонатити таку суму і відправити на фронт іменний дрон. Їх там дуже чекають наші бійці.