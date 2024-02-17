У Києві відкрили нове укриття в школі, облаштоване спонсорами [ Редагувати ]
Майже 80 відсотків українських школярів чітко знають, де в навчальному закладі є укриття. Це дані дослідження Міносвіти. З початком великої війни питання безпеки на першому плані в освітян. В школах облаштовують підвали, допомагають спонсори.
В столичній сімдесят першій спеціалізованій школі сьогодні майже справжнє свято - відкриття відремонтованого укриття. Школі вже понад сто років, розповідає директорка навчального закладу, тому як такого укриття і не було.
Юлія Дзюба, директорка спеціалізованої школи №71:
Тут нічого не було - це була стара гардеробна, яка востаннє використовувалась десь на початку дев'яностих років. Ми власними силами зрізали вішаки, знесли стільці, які були в наявності.
У старому підвальному приміщенні розмістити всіх учнів було просто неможливо. Тому було організовано відповідний графік відвідування школи. Під час ремонтних робіт це врахували, і розширили площу укриття. Саме тут тепер всі діти можуть безпечно перечекати повітряну тривогу.
Анастасія Картушина, учениця 9-го класу:
Взагалі мені дуже подобається, воно дуже комфортне, бо тут зручні стільці, і тут все дуже гарно облаштували, так що воно дуже комфортне. Це перший рік, коли ми ходимо в школу постійно саме під час повномасштабного вторгнення.
Олексій Шарапанов, учень 9-го класу:
Після ремонту воно стало виглядати якось навіть більше по-європейськи, комфортне, цікаве, можна спокійно тут посидіти.
Гроші на ремонт та облаштування укриття надали іноземні компанії. Це - не перша і не остання така допомога українським школам, запевняє засновник благодійного фонду
Андрій Богданець, народний депутат України, засновник благодійного фонду:
На першому етапі ми практично вже реалізували. В нас було 120 мільйонів гривень - це виділено на 32 укриття по всій Україні. В Києві ми реалізували проєкт в одній зі шкіл, в якій не навчалися рік. Це 157 школа, тому що в неї не було укриття. Надалі в нас в планах... Я вже провів перемови з нашими основними благодійниками, і ми домовилися про продовження реалізації цього проєкту.
Місцеві чиновники тішаться такою ініціативою.
Ірина Чечотка, голова Солом'янської районної в м. Києві державної адміністрації:
Питання укриттів стало з перших днів початку повномасштабного вторгнення, звичайно, це є пріоритетним напрямком, і ця робота продовжується до теперішнього часу і буде продовжуватися, але на цей момент в нас всі школи вже забезпечені укриттями, крім єдиних двох, там вже проведені проєктні роботи, там буде будуватися окреме приміщення, там немає підвалу.
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