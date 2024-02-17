Майже 80 відсотків українських школярів чітко знають, де в навчальному закладі є укриття. Це дані дослідження Міносвіти. З початком великої війни питання безпеки на першому плані в освітян. В школах облаштовують підвали, допомагають спонсори.

В столичній сімдесят першій спеціалізованій школі сьогодні майже справжнє свято - відкриття відремонтованого укриття. Школі вже понад сто років, розповідає директорка навчального закладу, тому як такого укриття і не було.

Юлія Дзюба, директорка спеціалізованої школи №71:

Тут нічого не було - це була стара гардеробна, яка востаннє використовувалась десь на початку дев'яностих років. Ми власними силами зрізали вішаки, знесли стільці, які були в наявності.

У старому підвальному приміщенні розмістити всіх учнів було просто неможливо. Тому було організовано відповідний графік відвідування школи. Під час ремонтних робіт це врахували, і розширили площу укриття. Саме тут тепер всі діти можуть безпечно перечекати повітряну тривогу.

Анастасія Картушина, учениця 9-го класу:

Взагалі мені дуже подобається, воно дуже комфортне, бо тут зручні стільці, і тут все дуже гарно облаштували, так що воно дуже комфортне. Це перший рік, коли ми ходимо в школу постійно саме під час повномасштабного вторгнення.

Олексій Шарапанов, учень 9-го класу:

Після ремонту воно стало виглядати якось навіть більше по-європейськи, комфортне, цікаве, можна спокійно тут посидіти.

Гроші на ремонт та облаштування укриття надали іноземні компанії. Це - не перша і не остання така допомога українським школам, запевняє засновник благодійного фонду

Андрій Богданець, народний депутат України, засновник благодійного фонду:

На першому етапі ми практично вже реалізували. В нас було 120 мільйонів гривень - це виділено на 32 укриття по всій Україні. В Києві ми реалізували проєкт в одній зі шкіл, в якій не навчалися рік. Це 157 школа, тому що в неї не було укриття. Надалі в нас в планах... Я вже провів перемови з нашими основними благодійниками, і ми домовилися про продовження реалізації цього проєкту.

Місцеві чиновники тішаться такою ініціативою.

Ірина Чечотка, голова Солом'янської районної в м. Києві державної адміністрації: