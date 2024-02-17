В Авдіївці точаться запеклі бої, українські війська відійшли з частини міста. Напередодні ворог зайняв Авдіївську залізничну лікарню і міський парк. Також має просування на територію Авдіївського заводу металевих конструкцій, в районі Ласточкиного та Невельського.

Росіяни продовжують великою кількістю піхоти тиснути з усіх сторін на позиції українських військових. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів сержант 109 батальйону ЗСУ Єгор Фірсов.

"Авдіївку ми бачимо на дисплеях, коли літаємо на своїх дронах... Скажу одне - бої тривають, ворог сьогодні і вчора несе колосальні втрати, незважаючи на те, що захопив певну територію Авдіївки... Для розуміння, на певних ділянках, за вчора могло бути знищено більше ста чоловік особового складу ворога. Це позицією, яку займало 12 наших бійців.

Техніки величезна кількість спаленої. Ми коли летимо на FPV-дроні, спалена техніка для нас орієнтир. Тривають бої, значну частину Авдіївки наші збройні сили продовжують контролювати. З частини міста наші війська вивели. Але частина Авдіївки контролюється і продовжуються важкі бої.

У ворога величезні скупчення піхоти. Вони сформували нещодавно новий "кулак". Техніка вся, починаючи від танків. Основний козир ворога у тому, що він використовує авіаційні ракети. Сотні, можливо навіть з півтисячі ракет було випущено по Авдіївці. Авдіївки немає, всі багатоповерхівки, дев'ятиповерхівки вони зруйновані", - розповів Єгор Фірсов.