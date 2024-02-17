Міжнародна підтримка України має тривати й надалі. На цьому наголосила представниця Верховного комісара ООН у справах біженців Кароліна Ліндхольм Біллінг. У поточному році ця міжурядова організація планує надати допомогу понад двом з половиною мільйонами українців. Хоча, за підрахунками самого Агентства, її потребує значно більше громадян.

Третина населення України потребуватиме гуманітарної допомоги та захисту у 2024 році, а це понад 14 з половиною мільйонів людей. Такі дані агентства ООН у справах біженців. І увага міжнародної спільноти до розв`язаного росією геноциду в Україні стає все меншою. Таку тезу озвучила на брифінгу у Києві Кароліна Ліндхольм Біллінг - представниця ООН.

Кароліна Ліндхольм Біллінг, представниця УВКБ ООН:

Минулого тижня я зустрілася з подружжям, яке залишило Бахмут, і зараз проживає у Дніпрі. У них ми запитали: як ми можемо вас підтримати? Що найбільше вам потрібно? І вони відповіли, що "найбільше ми потребуємо грошової допомоги, але ми хотіли б, щоби про нас не забували".

Агентство ООН у справах біженців закликає до поновлення підтримки України. З початку повномасштабної війни їх агенція разом з партнерами надали близько семи мільйонам українців послуги в сфері захисту (зокрема правову допомогу людям, які втратили свої документи внаслідок бойових дій), забезпечили предметами першої необхідності, в тому числі гуманітарними конвоями, прифронтові громади. Також посприяли матеріали для екстренного ремонту житла, допомогли з прихистком.

Кароліна Ліндхольм Біллінг, представниця УВКБ ООН:

Із 2022 року ми надали більше, ніж 270 тисяч наборів для екстренного ремонту житла сім'ям у відповідь на пошкодження внаслідок обстрілів. Також ми співпрацюємо з українськими будівничими компаніями, які також надають допомогу сім'ям у вигляді будматеріалів або грошової допомоги на ремонт. Ми уже покрили понад 27 тисяч домогосподарств. Ми почали цю програму у Київській області з липня 2022 року. Також у нас є програма по наданню збірних будинків сім'ям, які втратили житло.

Ще один важливий аспект - працевлаштування. За словами пані Кароліни, Агентство дбає про професійну адаптацію внутрішньо переміщених українців.

Кароліна Ліндхольм Біллінг, представниця УВКБ ООН:

Ми розуміємо, що професійні навички, які були в людей до внутрішнього переміщення, можуть бути не такими потрібними у нових місцях проживання. Тому у нас пріоритет допомогти з розвитком нових навичок для жінок. У нас є маленькі програми. Наприклад, у Мукачеві ми співпрацюємо з університетом, де підтримуємо семінари, воркшопи, щоби навчити жінок швацтву. Також ми співпрацюємо з центрами зайнятості та приватними організаціями, які можуть допомогти нам з ярмарками вакансій.

Усього, з початку вторгнення, Агентством ООН у справах біженців було надано українцям 470 млн доларів фінансової допомоги. Крім того, ООН та партнери звернулися до донорів із проханням надати 4,2 мільярда доларів США для підтримки постраждалих від війни громад в Україні, українських біженців та приймаючих громад протягом 2024 року. А також 599 мільйонів доларів для підтримки Уряду та міжвідомчого реагування в Україні.