Дві безпекові угоди за один день. З важковаговиками Євросоюзу - Німеччиною та Францією - Україна підписала домовленості на 10 років.

Що обіцяють нам європейські партнери? Чим ці документи відрізняються від безпекової угоди з Великою Британією? І хто наступний з країн? Тетяна Логунова розкаже.

Берлін, ранок п'ятниці. У відомстві федерального канцлера - урочиста церемонія підписання документа, який вже назвали історичним. Безпекової угоди між Україною та Німеччиною.

Олаф Шольц, канцлер Німеччини:

Сьогодні ми робимо історичний крок. Пані та панове, президент Зеленський і я щойно підписали угоду про наші довгострокові двосторонні зобов'язання у сфері безпеки. Важко переоцінити значення цього документа. У ньому йдеться про те, що Німеччина й надалі підтримуватиме незалежну Україну в її захисті від російської агресії. Як я вже багато разів говорив - стільки, скільки буде потрібно.

Володимир Зеленський, президент України:

Наша безпекова угода - дійсно безпрецедентний двосторонній документ. Це відображення не лише досягнутого нами рівня двосторонніх відносин, а й фундаментальної ролі Німеччини для збереження нормальності в Європі та світі. Конкретно в цій угоді з Німеччиною щорічна фінансова підтримка нашої оборони. І на цей рік визначено більше як 7 мільярдів оборонної підтримки.

Строк дії угоди - 10 років. Увесь цей час Німеччина зобов'язується надавати Україні військову допомогу, вкладати інвестиції в оборонну промисловість нашої держави та проводити навчання українських військовиків. Офіційний Берлін допомагатиме відбудовувати країну, захищати критичну інфраструктуру та проводити реформи, необхідні для вступу в НАТО та ЄС. А ще німці шукатимуть, як притягнути москву до відповідальності за агресію та збитки, завдані Україні.

Учасники поділяють переконання щодо необхідності забезпечення відповідальності за злочин агресії проти України та створення трибуналу для забезпечення ефективної відповідальності. Тому Німеччина продовжуватиме свою участь у роботі Коаліції з пошуку опцій для створення трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Німеччина - стала другою державою, з якою Україна підписала безпекову угоду. Першою - у середині січня - була Велика Британія. Німецький та британський варіанти дуже схожі - каже заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква, який працював над їх підготовкою.

Ігор Жовква заступник керівника Офісу Президента України:

Ми можемо говорити, що більшість положень є доволі подібними. Наприклад, дуже важливо те, що в тій і іншій угоді є положення про механізм реакції, так званий надзвичайний механізм, якщо російська агресія відновиться, буде суттєва ескалація агресії. Протягом 24 годин кожна з країн, яка підписала такі угоди з Україною, а зараз це Велика Британія та Німеччина, мають зібратися разом з Україною і говорити, про які види військової, санкційної та іншої економічної допомоги йдеться негайно, щоб відвернути можливість такої агресії або про те, щоб ця агресія не ескалювалася. Це те, чого нам бракувало до відкритої агресії. Це те, чого не було в Будапештському меморандумі.

У разі потреби до таких екстрених консультацій тепер доєднається і Франція. Вона стала третьою державою, яка уклала безпекову угоду з Україною. Напередодні пізно ввечері в Єлисейському палаці документ підписали президенти Володимир Зеленський та Еммануель Макрон.

Еммануель Макрон, президент Франції:

У рамках цієї угоди Франція зобов'язалася надати до 3-х мільярдів євро додаткової військової підтримки Україні цьогоріч. Ми й надалі будемо сприяти Україні в усіх сферах. Допомагаючи нашим українським партнерам захищатися, ми інвестуємо в безпеку Європи, зміцнення європейського промислового, технологічного та оборонного фундаменту.

Володимир Зеленський, президент України:

Нами підготовлена і підписана амбітна і дуже предметна безпекова угода. І не про всі її деталі ми можемо сьогодні відкрито говорити. Але це те, що дійсно стверджує - у цій війні, яку путін розв'язав проти України й проти людей, просто проти живих людей, проти Європи - точно немає майбутнього. Майбутнє є у наших народів, у нашої спільної безпеки, у справедливого миру, на який ми всі заслуговуємо.

Уже незабаром схожі безпекові угоди Україна планує підписати ще з низкою держав.

Ігор Жовква, заступник керівника Офісу Президента України:

Ми хочемо, щоб Україна в найближчі місяці мала низку угод, які б вибудовували систему гарантій безпеки для України. Ще раз наголошу, що система гарантій безпеки для України не підміняє нашу основну мету. Основна мета - це членство в НАТО.

Серед імовірних кандидатів - Канада, Нідерланди та Норвегія.