Коаліція дронів, яку очолюють Латвія та Британія, офіційно стартувала у рамках роботи Контактної групи з питань оборони України. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів керівник Центру Військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

"Дрони трансформують поле бою, поки нам не вистачає артилерійських снарядів. У нас активно працюють дрони і знищують ворожу техніку і завдають ворогу серйозних втрат.

Зараз іде мова про те, що в рамках цієї коаліції дронів вони будуть не тільки вироблятися, а й будуть вироблятися комплектуючі, запчастини, елементи, які необхідні для виробництва дронів. Тобто для того, щоб їх постачати в Україну, аби тут можна було виробляти по тій задачі, яка стоїть в мільйон дронів.

І не тільки в Україну, бо деякі виробництва знаходяться за межами нашої держави в країнах НАТО. Це нарощування вже відбувається, ця коаліція вже працює, дає результати, просто вона розширюється. Вона точно працює швидше, ніж артилерійська коаліція, тому що часу на вироблення дронів і безпілотних систем потрібно менше, ніж на виготовлення снарядів.

Другий момент. Це ще створено паралельно з навчальним центром в Польщі якраз для того, щоб країни НАТО переймали досвід застосування дронів у російсько-українській війні...

Виробництво для України буде зростати, думаю що мільйон дронів, про який говорять, це далеко не межа", - розповів Олександр Мусієнко.