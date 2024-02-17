Мільйон дронів далеко не межа: Олександр Мусієнко розповів про запуск Коаліції дронів (відео) [ Редагувати ]
Коаліція дронів, яку очолюють Латвія та Британія, офіційно стартувала у рамках роботи Контактної групи з питань оборони України. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів керівник Центру Військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.
"Дрони трансформують поле бою, поки нам не вистачає артилерійських снарядів. У нас активно працюють дрони і знищують ворожу техніку і завдають ворогу серйозних втрат.
Зараз іде мова про те, що в рамках цієї коаліції дронів вони будуть не тільки вироблятися, а й будуть вироблятися комплектуючі, запчастини, елементи, які необхідні для виробництва дронів. Тобто для того, щоб їх постачати в Україну, аби тут можна було виробляти по тій задачі, яка стоїть в мільйон дронів.
І не тільки в Україну, бо деякі виробництва знаходяться за межами нашої держави в країнах НАТО. Це нарощування вже відбувається, ця коаліція вже працює, дає результати, просто вона розширюється. Вона точно працює швидше, ніж артилерійська коаліція, тому що часу на вироблення дронів і безпілотних систем потрібно менше, ніж на виготовлення снарядів.
Другий момент. Це ще створено паралельно з навчальним центром в Польщі якраз для того, щоб країни НАТО переймали досвід застосування дронів у російсько-українській війні...
Виробництво для України буде зростати, думаю що мільйон дронів, про який говорять, це далеко не межа", - розповів Олександр Мусієнко.
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