Підтримка США постійна і не припиниться. Про це віце-президент США Камала Гарріс заявила на зустрічі у Мюнхені з президентом України Володимиром Зеленським.

Ми з президентом Байденом говорили багато разів, ми стоїмо з Україною і стояли з першого дня війни. Це було джерелом нашої гордості та відданості демократичним цінностям і допомоги.

Віце-президент США Камала Гарріс заявила, що США працюватимемо над тим, щоб росія відшкодувала збитки Україні".

Володимир Зеленський перед переговорами з Гарріс заявив, що Україні потрібна єдність США у цей нелегкий період.