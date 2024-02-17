США будуть з Україною до кінця, росія має відшкодувати збитки - віце-президент США Камала Гарріс [ Редагувати ]
Підтримка США постійна і не припиниться. Про це віце-президент США Камала Гарріс заявила на зустрічі у Мюнхені з президентом України Володимиром Зеленським.
Ми з президентом Байденом говорили багато разів, ми стоїмо з Україною і стояли з першого дня війни. Це було джерелом нашої гордості та відданості демократичним цінностям і допомоги.
Віце-президент США Камала Гарріс заявила, що США працюватимемо над тим, щоб росія відшкодувала збитки Україні".
Володимир Зеленський перед переговорами з Гарріс заявив, що Україні потрібна єдність США у цей нелегкий період.
Зараз нам потрібна ваша єдність у цей нелегкий період для нас... Ми раді, що США є лідером у підтримці України, і ми повинні це продовжувати. Зараз нам потрібно сфокусуватися на питаннях оборони, заморожених активів, безпеки та макрофінансової допомоги. Дякую. Ми раді мати таких стратегічних партнерів.
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