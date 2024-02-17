Останній тиждень чоловік майже нічого не їв, вирішив піти на ризик - шукати своїх.

46 днів у тилу ворога перебував боєць 22-ї окремої механізованої бригади Володимир Гудім. Чоловік залишився на позиціях сам, коли росіяни пішли у наступ. Його не помітили, тому український воїн півтора місяця провів поряд із росіянами, не маючи ні води, ні їжі. Свою історію він розповів Ірині Васюрі.

Володимир обережно дістає пошрамованими руками маленький блокнот, який тепер за головного свідка його 46-денного перебування у ворожому тилу.

Так, наших не дождалсь. Ночью пойду. А там как будет. Аминь.

Херсонець був в окупації з початку повномасштабного вторгнення. Щойно рідне місто визволили, пішов у військкомат. Після навчання опинився у 22 бригаді, минулого літа потрапив під Кліщіївку. Тоді на позиції вийшли вчотирьох.

Володимир Гудім, військовослужбовець:

Один человек погиб у нас на второй день, у нас на второй день два хлопцы пошли по воду, и я остался один на позиции своей.

Володимир не полишив позицій, сподіваючись на підкріплення. Та в цей час росіяни просунулись вперед, і боєць опинився у ворога в тилу.

Володимир Гудім, військовослужбовець:

Когда похолодало - начал снег випадать, начал снег топить, тогда легче с водой было, с продуктами тяжело, попервой выкручивался. Было столкновение, и был раненный.

Володимир травмував ногу, йому відірвало палець. Але писати до свого блокнота не припиняв.

Когда меня ранило - вот потчерк меняется уже.

Останній тиждень чоловік майже нічого не їв, вирішив піти на ризик - шукати своїх. І його помітили, бо на той час українці вже тиждень, як зайняли ці позиції.

Володимир Гудім, військовослужбовець:

Я говорю, могли бы конечно застрелить, потому что по форме весь грязный там, не сразу и определить, они говорят, мы не стреляли, потому что у тебя на шапке заметили трезубец, тебя может это и спасло.

Знайшли Володимира ось таким. Тепер боєць на реабілітації, йому полікували руку та ампутували частину стопи, яку не вдалося врятувати після травми. Та пережите - випробування, страх і біль - тільки посилили непохитну віру херсонця в Україну.

Володимир Гудім, військовослужбовець: