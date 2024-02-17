Конгрес і пакет допомоги: Кулеба розповів, коли Україна може отримати гроші (відео) [ Редагувати ]
Палата представників Конгресу США зможе проголосувати за пакет допомоги Україні лише у березні. Щодо цього питання досі точаться дискусії, але адміністрація президента США працює над тим, щоб цей документ проголосували якомога швидше. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.
"Адміністрація президента Байдена працює над тим, щоб документ проголосували, є підтримка і в Республіканській партії, і в Демократичній для цього, але є і певний спротив, про який усім відомо.
Утім сигнали, які ми отримуємо від американських партнерів, і у президента будуть ще зустрічі в Мюнхені на цю тему, вони говорять про те, що є налаштованість іти магістральним шляхом для того, щоб дотискати ухвалення відповідного акту законодавства.
Це внутрішньо політичне питання Сполучених Штатів, ми не можемо втручатися, але партнери запевняють нас і пояснюють логіку своїх дій, для того, щоб саме цей план був реалізований", - заявив Кулеба.
по темі
Підтримка США постійна і не припиниться. Про це віце-президент США Камала Гарріс заявила на зустрічі у Мюнхені з президентом України Володимиром Зеленським
Світ стикається з екзистенційними викликами, і подолати кризу можна лише через встановлення справедливого миру між Україною та Росією. Це основна тема цьогорічної Мюнхенської конференції з безпеки. А поки немає навіть ознак перемир'я, більшість учасників форуму заявляють про необхідність озброюватися самим та озброювати Україну
Угоду про співробітництво у сфері безпеки, які Україна укладає з західними країнами, потрібні для інтеграції України в структури НАТО. ВОдночас вони передбачають військову допомогу Укарїні, доки вона не стане повноправним членом альянсу
Президент США Джо Байден розкритикував членів Республіканської партії за затримку фінансування України. Під час прес-конференції у Білому домі він заявив, що "годинник цокає", і закликав якнайшвидше схвалити пакет допомоги Києву
У західних країн є розуміння, що авіація має бути в України якомога швидше, і треба суттєво збільшити виробництво артилерійських снарядів 155 калібру. Зокрема про це йшла мова на 19-му засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн"