Палата представників Конгресу США зможе проголосувати за пакет допомоги Україні лише у березні. Щодо цього питання досі точаться дискусії, але адміністрація президента США працює над тим, щоб цей документ проголосували якомога швидше. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

"Адміністрація президента Байдена працює над тим, щоб документ проголосували, є підтримка і в Республіканській партії, і в Демократичній для цього, але є і певний спротив, про який усім відомо.

Утім сигнали, які ми отримуємо від американських партнерів, і у президента будуть ще зустрічі в Мюнхені на цю тему, вони говорять про те, що є налаштованість іти магістральним шляхом для того, щоб дотискати ухвалення відповідного акту законодавства.

Це внутрішньо політичне питання Сполучених Штатів, ми не можемо втручатися, але партнери запевняють нас і пояснюють логіку своїх дій, для того, щоб саме цей план був реалізований", - заявив Кулеба.