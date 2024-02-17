Економічне зростання є однієї з основних цілей України на 2024 рік. Для цього потрібно посилити ППО.

Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції з віце-президенткою США Камалою Гарріс.

"Одна з українських цілей цього року - економічне зростання. Минулого року було плюс 5% ВВП в Україні. У цьому році потрібно співставний рівень зростання, щоб додати Україні більше економічної самостійності", - сказав він.

Зеленський додав, що для економічного зростання питання покращення протиповітряної оборони України - основне.