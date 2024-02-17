Численні акції у Європі й США та одиничні пікети в росії. Така реакція на новину про смерть опозиціонера Олексія Навального в колонії. Напередодні служба виконання покарань повідомила - в ув'язненого під час прогулянки відірвався тромб. Водночас родина політика, його прибічники та західні лідери впевнені: у загибелі головного свого опонента винен російський президент. Думки збирали наші кореспонденти.

Это убийство, это не смерть, это убийство!

Акція пам'яті Олексія Навального у Тбілісі. Пів тисячі обурених людей вийшли на пікет до російського посольства.

Схожа картина й в інших містах. Берлін, Мюнхен, Лондон, Белград, Барселона, Лісабон, Софія, Женева, Нью-Йорк. Учасники акцій, здебільшого росіяни-емігранти, не стримують сліз і розпачу.

Віолетта, аспірантка університету в Нью-Йорку:

Я правда вірила, що він може може привести росію до кращого майбутнього. А зараз ми втратили це майбутнє назавжди. І нічого з цим уже не вдієш.

У самій росії прихильники політика принесли квіти до стихійних меморіалів та пам'ятників жертвам репресій.

Були й такі, хто пікетував в одиночку, але таких швидко пакували правоохоронці.

Загалом у різних містах затримали понад сотню людей.

Не бейте его, не бейте его!

Про смерть Олексія Навального, що відбував термін ув'язнення в колонії за полярним колом, напередодні повідомила Федеральна служба виконання покарань. У 47-річного політика під час прогулянки нібито відірвався тромб і реанімаційні заходи не допомогли. Однак родина і прихильники опозиціонера одностайні - це вбивство. І вбивця - путін.

Юлія Навальна, вдова Олексія Навального:

Я хочу, чтобы путин, все его окружение, путинские друзья знали, что они понесут за то, что они сделали с нашей страной, с моей семьей и с моим мужем, ответственость.

Рідні й близькі політика відмовляються вірити, що смерть сталася через хворобу.

На цьому записі, зробленому за день до смерті, Навальний виступає у суді й виглядає цілком здоровим. Адвокатам він на самопочуття не скаржився. Правозахисники кажуть, що, за діагнозом тромбоемболія, російські тюремники приховують будь-які свої злочини. Та навіть, якщо справді життя Навального забрала ця хвороба, лідери демократичного світу певні: це відповідальність путінського режиму.

Олаф Шольц, канцлер Німеччини:

Тепер ми точно знаємо, що це за режим. Кожен, хто озвучує критику, хто виступає за демократію, повинен боятися за свою безпеку та своє життя. Це жахливо також, як ознака того, як росія змінилася після обнадійливих подій, які рухали її в напрямку демократії. Це вже не демократія, це вже давно не так.

Еммануель Макрон, президент Франції:

Росія в результаті програла стратегічно, тому що вона відправляє своїх вільних духом у ГУЛАГ, прирікаючи їх на смерть, як Навального, і я вшановую його пам'ять і відданість. Його смерть говорить про слабкість кремля і страх перед будь-яким супротивником.

Володимир Зеленський, Президент України:

Очевидно, що він убитий путіним, як і тисячі інших закатованих, змучених через одну цю істоту. путіну все одно, хто загине, аби тільки він зберіг свої позиції.

Американський президент виступив зі спеціальним зверненням. У ньому заявив, що не має сумнівів, у відповідальності кремля за смерть опозиціонера, і США розглядають кілька варіантів реагування. Які саме - не вказав, однак нагадав конгресу про важливість допомоги Києву, що протистоїть кривавому режиму.

Джо Байден, президент США:

Ця трагедія нагадує нам, які ставки на цю мить. Ми повинні забезпечити фінансування, щоб Україна могла продовжувати захищатися від варварських нападів і військових злочинів путіна.

Олексія Навального називали головним опонентом путіна. кремлівському режиму він дошкуляв викриттям корупційних схем та організацією акцій протесту. У 2020-му пережив замах - тоді російські спецслужби спробували отруїти політика хімічною зброєю "новачок". Після тривалого лікування у Німеччині опозиціонер повернувся до росії, куди його відправили до колонії за нібито порушення умов дочасного звільнення у справі про фінансові оборудки. За два роки ув'язнення він пробув понад 300 днів у штрафному ізоляторі.

Кір Джайлз, старший консультант з питань росії та Євразії в Chatham House:

Смерть Навального стане наочним уроком для всіх, хто думав щиро протистояти путіну і насправді був реальним суперником путіна на противагу так званій системній опозиції - керованій опозиції всередині росії. Немає сумніву, що це дуже розлютить багатьох людей. Але інше питання: що вони насправді можуть зробити. Немає значущого опозиційного руху в росії чи за її межами, який міг би впливати на ситуацію в країні.

Тим часом ООН вимагає від рф прозорого і детального розслідування цієї смерті.

А прихильники опозиціонера закликали прийти на президентські вибори в росії, як пропонував сам політик, одночасно о 12-й дня, закреслити путіна і вписати ім'я Навального в бюлетені. Мовляв, що більше таких буде, то складніше режимові приховати кількість невдоволених.