Військові показали, як виходили з Авдіївки [ Редагувати ]
Військові Збройних сил України вийшли з Авдіївки Донецької області та наразі утримують оборону на заздалегідь підготовлених позиціях для унеможливлення подальшого просування ворога.
Про це повідомляє 3-тя окрема штурмова бригада та Головне управління розвідки МО України.
"Спецпризначенці ГУР МО у складі Сил безпеки і оборони протягом тижня обороняли останню дорогу з Авдіївки, завдаючи колосальних втрат постійно наступаючим штурмовим підрозділам росіян", - повідомили в розвідці.
За їх даними, у межах наказу про скоординований відхід основних сил, спецпризначенці ГУР МО України спільно з воїнами ССО, 3-ї окремої штурмової бригади, 225-го окремого штурмового батальйону, 110-ї окремої механізованої бригади ЗСУ забезпечували евакуаційний коридор.
Військові 3 штурмової бригади зауважили, що в умовах інтенсивних боїв майже кожне переміщення й ротацію українських сил в Авдіївці супроводжували російські безпілотники та артилерія.
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