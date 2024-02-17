У Вінниці врятували двох рибалок, що провалились під кригу [ Редагувати ]
Двох рибалок, які провалилися під кригу, врятували у Вінниці. Чоловіки, незважаючи на крихкий лід, наважилися вийти на став. І цей екстрим завершився б трагічно, якби крики про допомогу не почув перехожий. Репортаж із Вінниці.
Віталій та його товариш Михайло дякують бійцям ДСНС за врятовані життя:
Наші спасителі! Якби не ви, то нас не було б.
Обидва пенсіонери вже оговталися від пережитого. Днями, попри плюсову температуру, чоловіки подалися на риболовлю на місцевий став. І провалилися під кригу.
Михайло Григоренко, врятований рибалка:
Виповз один раз, він до мене повернувся, кричить: Міша, викручуйся плечима, я так розвернувся, ногою махнув, бах, і мене викинуло на лід. І я думаю, що, крутитися чи повзти? Ану попробую повзти. Тільки раз - зробив такий повзок, і оп. І знову провалився. І все. І вже сили втрачаю.
Це - кадри рятувальної операції.
Пенсіонерам тоді пощастило. Біду вчасно помітив перехожий. І зателефонував рятувальникам.
Іван Буйненко, свідок:
Проходив, побачив, що один провалився, другий побіг тягнути його, і теж провалився…
Рибалок передали медикам швидкої. Добу чоловіки провели в реанімації. Та нині обох уже виписали з лікарні.
Віталій Панчишен, врятований рибалка:
Я побачив, що хлопці стоять зверху там, а потім вже кажу: це вже все. Я вже не міг держатись, і пішов під низ. Це вже мене, видно, з-під низу витягли.
Цю зустріч із бійцями ДСНС організувала дружина пана Віталія. Жінка каже: завжди відмовляла чоловіка від зимової риболовлі.
Анна Панчишен, дружина врятованого рибалки:
Ми весь час за це сваримося. 45 років прожили, і кожен рік прошу. Не йди!
Та, зізнається пенсіонер, азарт завжди брав гору.
Віталій Панчишен, врятований рибалка:
Зима інтересна, тому що ловиш такою маленькою вудочкою з цим кілочком, а попадає карась на цю вудочку, ви знаєте, як приємно?
Та після такої екстремальної пригоди рибалки обіцяють обмежити своє хобі.
Найкраще ходити на літню рибалку. Так. Ми вже так із ним і вирішили. Що тільки на літню.
У службі порятунку нагадують: виходити за плюсової температури на лід не варто.
Ігор Підкалюк, заступник керівника 5 ДПРЧ Вінниці:
Найкраще - це бути вдома з сім'єю. Грітися на кухні з теплим чаєм. Але вже якщо виходити на лід, то в першу чергу перевірити товщину льоду.
Необачність може коштувати життя.
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