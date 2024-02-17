У службі порятунку нагадують: виходити за плюсової температури на лід не варто.

Двох рибалок, які провалилися під кригу, врятували у Вінниці. Чоловіки, незважаючи на крихкий лід, наважилися вийти на став. І цей екстрим завершився б трагічно, якби крики про допомогу не почув перехожий. Репортаж із Вінниці.

Віталій та його товариш Михайло дякують бійцям ДСНС за врятовані життя:

Наші спасителі! Якби не ви, то нас не було б.

Обидва пенсіонери вже оговталися від пережитого. Днями, попри плюсову температуру, чоловіки подалися на риболовлю на місцевий став. І провалилися під кригу.

Михайло Григоренко, врятований рибалка:

Виповз один раз, він до мене повернувся, кричить: Міша, викручуйся плечима, я так розвернувся, ногою махнув, бах, і мене викинуло на лід. І я думаю, що, крутитися чи повзти? Ану попробую повзти. Тільки раз - зробив такий повзок, і оп. І знову провалився. І все. І вже сили втрачаю.

Це - кадри рятувальної операції.

Пенсіонерам тоді пощастило. Біду вчасно помітив перехожий. І зателефонував рятувальникам.

Іван Буйненко, свідок:

Проходив, побачив, що один провалився, другий побіг тягнути його, і теж провалився…

Рибалок передали медикам швидкої. Добу чоловіки провели в реанімації. Та нині обох уже виписали з лікарні.

Віталій Панчишен, врятований рибалка:

Я побачив, що хлопці стоять зверху там, а потім вже кажу: це вже все. Я вже не міг держатись, і пішов під низ. Це вже мене, видно, з-під низу витягли.

Цю зустріч із бійцями ДСНС організувала дружина пана Віталія. Жінка каже: завжди відмовляла чоловіка від зимової риболовлі.

Анна Панчишен, дружина врятованого рибалки:

Ми весь час за це сваримося. 45 років прожили, і кожен рік прошу. Не йди!

Та, зізнається пенсіонер, азарт завжди брав гору.

Віталій Панчишен, врятований рибалка:

Зима інтересна, тому що ловиш такою маленькою вудочкою з цим кілочком, а попадає карась на цю вудочку, ви знаєте, як приємно?

Та після такої екстремальної пригоди рибалки обіцяють обмежити своє хобі.

Найкраще ходити на літню рибалку. Так. Ми вже так із ним і вирішили. Що тільки на літню.

У службі порятунку нагадують: виходити за плюсової температури на лід не варто.

Ігор Підкалюк, заступник керівника 5 ДПРЧ Вінниці:

Найкраще - це бути вдома з сім'єю. Грітися на кухні з теплим чаєм. Але вже якщо виходити на лід, то в першу чергу перевірити товщину льоду.

Необачність може коштувати життя.