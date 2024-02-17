Сьогодні на Мюнхенській конференції Україна представлена найбільшою делегацією, ми маємо велику кількість окремих заходів. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявила віцепрем'єрка України з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

"Безпекова Мюнхенська конференція ніколи не славилась великою українською присутністю, а навпаки в попередні роки дуже віталась участь російських колег. Сьогодні Україна представлена найбільшою делегацією, ми маємо велику кількість окремих заходів, і стосовно НАТО, і зустрічі з американськими колегами, український ланч. Відбувається так само робота на рівні віцепрем'єр-міністра Кубракова, також є міністр стратегічних галузей промисловості і, відповідно, я проводжу зустрічі двосторонні щодо наших європейських прагнень. У нас багато важливих рішень на порядку денному. Це те місце, де Україна - №1 у порядку денному", - зазначила Стефанішина.

Вона додала: "В мене була низка зустрічей із єврокомісарами, особливо важлива зустріч була із єврокомісаром Ханом, він відповідає за бюджет, за реалізацію програми 50-мільярдної на 4 роки. Ми обговорили механізми контролю використання коштів, можливість розблокування інвестиційниї проектів, кредитування, яке ми змогли просунути ще до початку повномасштабної війни. Ми також говорили про фінансову допомогу, пов'язану із підтримкою українського шляху до ЄС і домовились про низку рішень з цих питань".