Лідируюча роль перетікає від США до Європи, зокрема до Німеччини, Франції, Британії, які вже підписали безпекові гарантії для України. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив заступник голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, голова постійної делегації України в ПА НАТО Єгор Чернєв.

"Діяти потрібно якнайшвидше, в принципі, виступ Шольца був для мене досить потужним і несподіваним. Там була чітка позиція про те, що має нарощуватись виробництво озброєння, має Німеччина та інші країни виділяти 2% на озброєння і на безпеку. Тут звісно пролунали позиції про те, що Україні потрібно допомагати і допомагати зараз", - зазначив Чернєв.

Він додав: "І я бачу, що лідируюча роль перетікає від США до Європи, зокрема до Німеччини, Франції, Британії, які вже підписали безпекові гарантії для України. Це спостережння цієї Мюнхенської конференції. Поки в США підіймається питання більше внутрішнього характеру, на позиції лідерів щодо допомоги в цій війні стають вже європейські країни".