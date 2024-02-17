Операція зі знищення трьох російських літаків (двох Су-34 і одного Су-35) є дуже успішною, оскільки вони є носіями керованих авіабомб. Про це в суботу, 17 лютого, заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі одного із українських телеканалів.

"Це дуже гарний знак. Не вперше відбувається падіння літаків цього типу: і Су-34, і Су-35. Які саме обставини, деталі - зрозуміло, ми не будемо проговорювати. Але це те, що потрібно. Це те, що посилить позиції, зокрема і наших наземних, Сухопутних військ. Ви розумієте, що роблять літаки Су-34, і Су-35. Вони протягом останніх днів закидали керованими авіабомбами, зокрема, Авдіївський плацдарм, та на інших напрямках", - зазначив він.

За словами Ігната, російські війська спочатку використовували КАБи поодиноко на Херсонському напрямку в Бериславському районі. Втім, зараз противник може запускати уже до сотні таких авіабомб на добу по позиціях українських військових.

"Летять вони на глибину 20 - 25 кілометрів, бо ближче літаки не підлітають. А коли десь провокують, підлітають, то отримують ось такий результат, як сьогодні є… Мабуть, не будуть вже так ризикувати і підлітати ближче, як відбувалося раніше. Коли вони “отримують по зубах", активність спадає", - зазначив речник Повітряних сил ЗСУ.

Він також підкреслив, що боротися з КАБАми можна лише знищуючи носії.

"Інакше у нас не вистачить засобів, щоб за ними полювати", - наголосив речник Повітряних сил ЗСУ.

Ігнат також зазначив, що збивати більше російських літаків можна буде після поповнення далекобійних ракетних систем і літаки F-16, які Україна має отримати від зарубіжних партнерів.

Інформації про те, що сталося з пілотами збитих російських літаків, за словами речника Повітряних сил ЗСУ, поки немає. Так само, він не назвав, де саме було збито винищувачі.

"Ми вказали напрямок - більше, мабуть, не будемо говорити нічого. Те, що є ураження літаків, було видно. За даними розвідки, парашути летіли. Чи вижили пілоти, дізнаємося, навіть з їхніх (російських - ред.) пабліків… Було видно, що спрацювали катапульти на цих літаках, можливо, не на всіх. Будемо детальніше відстежувати долю рашистів, які спробували катапультуватися… Тому успішна операція, добре спрацювали. Побільше б таких історій саме зараз", - додав Ігнат.