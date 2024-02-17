У Рівному відкрили виставку до річниці відкриття станції "Академік Вернадський" [ Редагувати ]
"Найпівденніший форпост України": у Рівному презентували виставку до річниці відкриття станції "Академік Вернадський". На світлинах Антарктида та миті з життя полярників. На відеозв'язок з південного полюса вийшли й учасники антарктичної експедиції, які нині несуть вахту на станції.
Станція - це таке як наукове поселення, такий як науковий хутір, це близько 10 будівель.
На цій світлині українська станція "академік Вернадський" в Антарктиді.
Андрій Федчук, завідувач відділу Національного антарктичного науково центру:
Ми вже в тридцятці країн лідерів із 192, які є членами ООН. Наша станція одна з найстаріших, це колишня британська станція "Фарадей".
28 років на станції, за 15 тисяч кілометрів звідси, безперервно несуть вахту наші полярники. Приблизити Антарктиду до українців науковці вирішили у світлинах. На них - життя і побут на найвіддаленішому материку. А ще війна, яку відчули науковці.
Був ракетний удар по центру Києва і наш головний офіс. Тут на перехресті було пряме попадання ракети.
Днями фотовиставку під назвою "Україна в Антарктиці: дослідження та незламність" привезли до Рівного.
Андрій Федчук, завідувач відділу Національного антарктичного науково центру:
Не всі знають. По-перше, що Україна взагалі є антарктичною державою і в нас є своя станція. Не всі знають, що місто Рівне, Рівненщина славиться полярниками.
Один із них - Павло Тарасович. На білий материк рівнянин їздив зимувати двадцять три роки тому.
Павло Тарасович, учасник V Української антарктичної експедиції:
Мрія була. Хотілось побувати там, дальше нема куди далі. Місяць (сміється). Хто побував в Антарктиді, завжди в тих людей складається цілий архів гарних вражень про такий непростий і дуже континент жорсткий.
Тут наглядно показано, що наша експедиція була побила практично всі рекорди по снігу. Було більше чотирьох метрів.
А це фото українські полярники зробили торік. Це була перша експедиція до найвіддаленішого материка під час повномасштабного вторгнення. Її очолював геофізик Юрій Отруба.
Юрій Отруба, науковець відділу геології та геофізики:
Те, що ми зараз проводимо антарктичні експедиції, там в Антарктиді, під час війни, так це показує, наскільки ми можемо дотримуватись своїх зобов'язань
Юрій Отруба - зимівник-рекордсмен. Полярник сім років прожив на станції.
Насправді жити там психологічно важко. Тільки сніг, каміння і ми.
Уже за місяць науковець знову збирається в Антарктиду, щоб змінити своїх колег із 28 групи експедиторів.
Передаємо найщиріші вітання з найвіддаленішого куточка нашої планети, де майорить синьо-жовтий прапор зі станції Академік Вернадський.
На зв'язок експедитори виходять у футболках. У них там, кажуть, зараз - літо.
Це вишиванка із надписом Вернадський. Вона зроблена під вишиванку і тут є тварини, кити, пінгвіни. Питаю: - Скільки у вас там градусів? - Так, зараз у нас літо і температура коливається в діапазоні від мінус п'ять до плюс п'ять.
Дослідження на шостому континенті тривають.
Юрій Отруба, науковець відділу геології та геофізики, учасник семи антарктичних експедицій:
Антарктида є таким холодильником у формуванні клімату. І от розуміння, як відбувається і формується там клімат, тоді вже людство розуміє і прогнозує погоду по цілому світу.
Між експедиціями полярники збирають донати на ЗСУ. Двадцятеро служать у війську. А ще експедитори чекають, коли в Україну повернеться наш флагман науково-дослідного флоту - судно "Ноосфера". За місяць до великої війни криголам вийшов у свій перший антарктичний рейс.
Судно базується в порт Кейптаун - південна Африка ну і чекає, чекає перемоги, щоб повернутися в рідну Одесу - порт прописки.
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