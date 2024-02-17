Україна є антарктичною державою, і в нас є своя станція.

"Найпівденніший форпост України": у Рівному презентували виставку до річниці відкриття станції "Академік Вернадський". На світлинах Антарктида та миті з життя полярників. На відеозв'язок з південного полюса вийшли й учасники антарктичної експедиції, які нині несуть вахту на станції.

Станція - це таке як наукове поселення, такий як науковий хутір, це близько 10 будівель.

На цій світлині українська станція "академік Вернадський" в Антарктиді.

Андрій Федчук, завідувач відділу Національного антарктичного науково центру:

Ми вже в тридцятці країн лідерів із 192, які є членами ООН. Наша станція одна з найстаріших, це колишня британська станція "Фарадей".

28 років на станції, за 15 тисяч кілометрів звідси, безперервно несуть вахту наші полярники. Приблизити Антарктиду до українців науковці вирішили у світлинах. На них - життя і побут на найвіддаленішому материку. А ще війна, яку відчули науковці.

Був ракетний удар по центру Києва і наш головний офіс. Тут на перехресті було пряме попадання ракети.

Днями фотовиставку під назвою "Україна в Антарктиці: дослідження та незламність" привезли до Рівного.

Андрій Федчук, завідувач відділу Національного антарктичного науково центру:

Не всі знають. По-перше, що Україна взагалі є антарктичною державою і в нас є своя станція. Не всі знають, що місто Рівне, Рівненщина славиться полярниками.

Один із них - Павло Тарасович. На білий материк рівнянин їздив зимувати двадцять три роки тому.

Павло Тарасович, учасник V Української антарктичної експедиції:

Мрія була. Хотілось побувати там, дальше нема куди далі. Місяць (сміється). Хто побував в Антарктиді, завжди в тих людей складається цілий архів гарних вражень про такий непростий і дуже континент жорсткий.

Тут наглядно показано, що наша експедиція була побила практично всі рекорди по снігу. Було більше чотирьох метрів.

А це фото українські полярники зробили торік. Це була перша експедиція до найвіддаленішого материка під час повномасштабного вторгнення. Її очолював геофізик Юрій Отруба.

Юрій Отруба, науковець відділу геології та геофізики:

Те, що ми зараз проводимо антарктичні експедиції, там в Антарктиді, під час війни, так це показує, наскільки ми можемо дотримуватись своїх зобов'язань

Юрій Отруба - зимівник-рекордсмен. Полярник сім років прожив на станції.

Насправді жити там психологічно важко. Тільки сніг, каміння і ми.

Уже за місяць науковець знову збирається в Антарктиду, щоб змінити своїх колег із 28 групи експедиторів.

Передаємо найщиріші вітання з найвіддаленішого куточка нашої планети, де майорить синьо-жовтий прапор зі станції Академік Вернадський.

На зв'язок експедитори виходять у футболках. У них там, кажуть, зараз - літо.

Це вишиванка із надписом Вернадський. Вона зроблена під вишиванку і тут є тварини, кити, пінгвіни. Питаю: - Скільки у вас там градусів? - Так, зараз у нас літо і температура коливається в діапазоні від мінус п'ять до плюс п'ять.

Дослідження на шостому континенті тривають.

Юрій Отруба, науковець відділу геології та геофізики, учасник семи антарктичних експедицій:

Антарктида є таким холодильником у формуванні клімату. І от розуміння, як відбувається і формується там клімат, тоді вже людство розуміє і прогнозує погоду по цілому світу.

Між експедиціями полярники збирають донати на ЗСУ. Двадцятеро служать у війську. А ще експедитори чекають, коли в Україну повернеться наш флагман науково-дослідного флоту - судно "Ноосфера". За місяць до великої війни криголам вийшов у свій перший антарктичний рейс.

Судно базується в порт Кейптаун - південна Африка ну і чекає, чекає перемоги, щоб повернутися в рідну Одесу - порт прописки.