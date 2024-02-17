Російські окупанти вчергове атакували території Сумської області. В результаті сьогоднішнього обстрілу загинув цивільний чоловік.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

За даними ОВА, сьогодні, 17 лютого, о 12 годині 45 хвилин, ворог з мінометів почав обстрілювати село у Хотінській громаді Сумської області.

"У результаті обстрілу один чоловік загинув, ще одна людина - зазнала поранень. Пошкоджено приватні будинки, будівля ферми", - повідомили в адміністрації.

Загалом під час російського обстрілу було зафіксовано 11 вибухів.

"Бережіть себе, рідних та близьких. Скористайтеся можливостями евакуації з 5-кілометрової прикордонної зони. Вичерпну інформацію можна дізнатись у керівництва громад та старостатів", - додали в ОВА.