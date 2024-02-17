Росія створює реєстр землі на окупованій частині Запорізької області - глава ОВА [ Редагувати ]
Російські терористи виводять пограбунок на новий рівень. На окупованих територіях Запорізької області людям заявляють, що протягом місяця їм необхідно звернутись за новими документами.
Про це повідомляє глава Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Загарбники вносять нашу землю у свій реєстр", - пояснив керівник Запорізької обласної військової адміністрації.
Він заявив, що російські терористи в області цинічно повідомляють, що законні власники можуть протягом місяця звернутися з правовстановлюючими документами.
"Росіяни грабують окуповані території вже по третьому колу: спочатку "віджали" майно і вивезли все цінне, потім "націоналізували" і дали покористуватися своїм, тепер "оформляють" і передадуть далі!", - додав Федоров.
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