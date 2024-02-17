Ворог останніми днями, і, тим паче, сьогодні збільшив кількість обстрілів Запорізької області. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив мер Мелітополя Іван Федоров.

"Ворог останніми днями, і, тим паче, сьогодні збільшив кількість обстрілів Запорізької області. Якщо раніше ми доповідали про те, що від 100 до 150 разів на день ворог обстрілював територію Запорізької області, то сьогодні ми можемо говорити про 408 разів. В три рази більше. Ворог намагається активізувати свої дії саме на території Запоріжжя. Ворог сьогодні в полудень вразив своєю ракетою один із інфраструктурних обʼєктів, як слідство зникло світло на деяких підприємствах і також пропало опалення у більш, ніж 4000 абонентів", - зазначив Федоров.

Він додав: "Це проблема, бо в Запоріжжі похолодання. Я вдячний комунальникам, які одразу приступили до полагодження цієї аварійної ситуації. Вже зараз відновлюється теплопостачання в будинках. На щастя, немає поранених, постраждалих".