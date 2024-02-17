PIN-UP Ukraine третій рік поспіль є найбільшим платником податку https://opendatabot.ua/c/indexна українському ринку онлайн-гемблінгу. За 2023 рік компанія спрямувала до державного бюджету 3,4 мільярди гривень.

Ліцензійний представник ринку PIN-UP Ukraine, який очолює рейтинг бізнесів із бездоганною діловою репутацією у галузі азартних ігор, продовжує підтримувати економіку України у воєнний період, прозоро сплачуючи податки. З початку 2023 року загальна сума надходжень від компанії до державного бюджету склала 3,4 мільярди гривень. До податкових відрахувань увійшли: податок на прибуток, єдиний податок, податок з виграшів, ПДФО, військовий збір, ЄСВ, а також - щорічний ліцензійний збір у розмірі 23,4 мільйони гривень. Компанія залишається найбільшим платником податків України гральної сфери.

PIN-UP Ukraine також демонструє відповідальну позицію та активно підтримує українців. Компанія регулярно донатитьу благодійний фонд PIN-UP Foundation, який усі свої ресурси направляє на підтримку та розвиток України. На благодійні та гуманітарні проєкти компанія спрямувала понад 153,3 мільйони гривень. PIN-UP евакуював за кордон понад 100 українців, які втратили житло, приймав участь у рятувальній місії після підриву Каховської ГЕС, відремонтував і облаштував дитячі центри на Київщині, встановив стаціонарні вуличні укриття в Херсоні та Харківській області. В рамках проєкту LINE-UP Фонд доставив 200 тонн товарів першої потреби у прифронтові міста та допоміг 15 тисячам українців із понад 100 населених пунктів Донецької, Луганської, Харківської, Херсонської, Миколаївської та Запорізької областей.

«PIN-UP Ukraine — найбільший платник податків серед представників легального грального бізнесу України. Попри воєнний стан в державі ми продовжуємо свою діяльність та своєчасно сплачуємо всі необхідні платежі до бюджету України. Для нас важливі чесність і прозорість, тому продовжимо дотримуватися виконання податкових зобов’язань для економічної стабільності держави. Також ми продовжимо нашу гуманітарну місію і допомагатимемо українцям, які постраждали від війни», — прокоментував власник PIN-UP Ukraine Ігор Зотько.

PIN-UP Ukraine демонструватиме і далі приклад корпоративної та соціальної відповідальності бізнесу, підтримуючи Україну та українців.

PIN-UP Ukraine - українське онлайн-казино, яке одним з перших в Україні отримало ліцензію на діяльність. Ліцензія на організацію та проведення азартних ігор казино в мережі “Інтернет” видана ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» Комісією з регулювання азартних ігор і лотерей у 2021 році.